Parler d’histoire et affûter les esprits

Décoloniser l’histoire est une websérie documentaire réalisée par Ky Vy Le Duc, d’après une idée originale de Karine Dubois, produite par les Productions du Picbois et diffusée par Télé-Québec. Elle se décline en 10 épisodes qui correspondent à 10 chapitres de l’histoire canadienne qui sont parfois méconnus ou simplement négligés.

Le visionnement des quatre premiers épisodes nous permet de bien sentir le ton de la série: on est là pour parler des vraies affaires. Certains avertissements prodigués en début d’épisode sont tout à fait pertinents. Le massacre des chiens de traineau des autochtones, l’expulsion des milliers de Chinois qui ont sué sang et eau pour construire le chemin de fer qui devait unifier le Canada, le racisme plus que systémique à l’égard des chauffeurs de taxi haïtiens et le sort réservé aux enfants autochtones arrachées à leurs familles, autant de sujets marquants, troublants, révoltants et, pour certains, traumatisants.

Traiter de sujets aussi sensibles à travers des épisodes de quelques minutes, tout en étant pertinent et engagé, voilà tout le défi que devaient relever les animateurs, les recherchistes et toute l’équipe de production. Disons-le tout de suite, ce défi est brillamment relevé. L’animation est dynamique, efficace et engagée. Le sarcasme est parfois utilisé un peu généreusement, mais le texte demeure précis, efficace et bien documenté. Les sources d’informations sont crédibles et bien citées. Le ton laisse parfois penser qu’on s’adresse surtout à des adolescents et de jeunes adultes et c’est tant mieux si ce public cible peut être rejoint par la série. Mais si le texte et les images sont très accessibles, on ne perçoit aucune infantilisation : au contraire, on semble prendre le public très au sérieux.

Il est à souhaiter que cette série soit vue par le plus grand nombre, en souhaitant qu’elle poursuive sa vie dans les cours d’histoire.

En passant, chapeau à Youssef Shoufan, Vanessa Destiné et Maïtée Labrecque-Saganash, les excellents animateurs.