Est-ce que Facebook « tue » des gens?

À la suite des conseils publiés le 15 juillet par le médecin-chef du gouvernement américain à propos de la désinformation en matière de santé et de l’impact des réseaux sociaux, le président Joe Biden a affirmé que Facebook et d’autres réseaux sociaux « tuaient des gens ». Bien que M. Biden ait rapidement reculé sur cette déclaration, Facebook a rejeté ces allégations, en évoquant plutôt sa propre étude démontrant une « acceptation vaccinale » accrue chez les utilisateurs américains de la plateforme.

Une étude de chercheurs des universités Northwestern, Harvard, Northeastern et Rutgers vient toutefois confirmer que Facebook joue bel et bien un rôle dans la dissémination de fausses nouvelles en lien avec la COVID-19.

Si les scientifiques affirment que leurs résultats n’indiquent pas si les réseaux sociaux « tuent des gens », comme l’a affirmé le président Biden, ils permettent cependant d’établir que les gens qui se sont tournés vers Facebook pour des nouvelles à propos de la pandémie étaient largement moins vaccinés que la population américaine dans son ensemble.

Ces mêmes personnes faisaient également moins confiance aux institutions, et acceptaient davantage les fausses nouvelles.

« Nous ne pouvons certainement pas dire que la plateforme entraîne de l’hésitation vaccinale, mais il semble qu’il s’agisse d’un endroit où se rassemblent de telles personnes », affirme James Druckman, de l’Université Northwestern. « Cela fait en sorte qu’il est encore plus important de s’assurer de la véracité des informations sur Facebook. »

Entre le 9 juin et le 7 juillet, M. Druckman et ses collègues du COVID States Project ont interrogé 20 669 Américains pour leur demander de nommer les sources d’informations vers lesquelles ils se tournaient pour obtenir des mises à jour sur la COVID-19, sur les taux de vaccination, ainsi que des informations plus générales sur la pandémie.

Les chercheurs ont constaté que Facebook est une source importante d’informations sur la COVID-19. Trois répondants sur dix (33%) ont indiqué avoir visité Facebook au cours des dernières 24 heures pour obtenir de telles nouvelles. Les participants à l’étude utilisent ainsi Facebook dans la même proportion que des sources médiatiques traditionnelles comme CNN (32%) et Fox News (30%).

Taux de vaccination

Les personnes ayant contribué au sondage disant se tourner vers Facebook et d’autres sources pour des nouvelles sur la COVID-19 sont vaccinées dans une proportion inférieure de 10 points de pourcentage (61%) à celles qui n’utilisent pas le réseau social (71%). Cet écart passe à 40 points entre les gens qui s’appuient sur diverses sources d’information (87%) et celles qui n’utilisent que Facebook (47%).

Même en tenant compte de l’appartenance ethnique, de l’âge, du lieu de résidence, du niveau d’éducation et d’autres caractéristiques démographiques, les scientifiques ont continué d’observer que ceux qui prenaient leurs nouvelles à propos de la COVID-19 sur Facebook étaient moins vaccinés et démontraient une plus forte résistance vaccinale.

Confiance envers les institutions et méconnaissance vaccinale

Lorsqu’est venu le temps d’évaluer si les participants à l’étude faisaient confiance aux institutions, les chercheurs ont découvert que les gens qui se fiaient à Facebook avaient tendance à moins croire les médias traditionnels, ainsi que d’autres institutions gouvernementales et scientifiques. Ainsi, les gens se tournant seulement vers Facebook pour s’informer sur la pandémie ne font « un peu » ou « beaucoup » confiance aux médias traditionnels que dans une proportion de 37%, comparativement à 47% pour les autres répondants.

M. Druckman et ses collègues ont également demandé aux participants si les fausses nouvelles répandues sur la COVID-19 – comme le fait que les vaccins altèrent l’ADN des gens ou contiennent des puces pour suivre les individus à la trace – étaient factuelles.

Les personnes se tournant seulement vers Facebook étaient davantage portées à croire ces faussetés, 22% d’entre elles estimant qu’au moins l’un de ces mensonges était vrai. Ce résultat est similaire à celui des personnes ne regardant que Fox News (21%), et bien plus élevé que celui des gens se fiant à plusieurs sources d’information (7%).

M. Druckman et ses collègues affirment que les résultats de leur enquête ne laissent pas entendre que Facebook a empêché des Américains de se faire vacciner; malgré tout, ils offrent un aperçu important de la consommation des nouvelles sur les réseaux sociaux et du taux de vaccination contre la COVID-19.