Pacman et préjugés – DLC #04: Winds and Leaves

Il y a de ces jeux auxquels on joue pour travailler. D’autres, comme Winds and Leaves, font partie des titres vers lesquels on se tourne pour s’évader, ou encore pour explorer un nouveau monde.

Dans le cadre de ce nouveau DLC de Pacman et préjugés, Alexandre Boutet Dorval rencontre Alexandre Pernot Lopes cofondateur et directeur créatif au sein du studio québécois Trébuchet, qui a récemment lancé Winds and Leaves sur la plateforme PS VR.

