Arts martiaux et effets spéciaux pour Mortal Kombat

Disponible depuis la semaine dernière en 4K, Blu-ray et DVD, la plus récente mouture de Mortal Kombat s’adresse exclusivement aux amateurs d’arts martiaux, et aux inconditionnels du célèbre jeu vidéo de combat.

Chaque année depuis plus de 500 ans se tient le prestigieux tournoi Shaolin, au cours duquel les champions provenant de dix-huit royaumes différents s’affrontent. Après avoir remporté l’événement neuf fois de suite, il ne manque qu’une seule victoire aux forces de l’Outre Monde pour conquérir la Terre et faire basculer notre planète dans les ténèbres. Pour s’assurer de gagner, Shang Tsung, le maître de ce sombre royaume, envoie ses guerriers les plus redoutables pour éliminer ses adversaires avant même que ne débute la compétition. Parmi ceux-ci se trouve Cole Young, un jeune lutteur pratiquant les arts martiaux mixtes. Après avoir échappé de justesse à une tentative d’assassinat, ce dernier se rend au temple de Lord Raiden en compagnie des autres survivants afin de s’entraîner pour le tournoi, qui pourrait bien être le tout dernier si les humains ne parviennent pas à gagner la bataille.

Connu surtout pour sa violence et ses exécutions sanglantes qui lui ont valu d’être dénoncé par plusieurs regroupements de parents à travers les années, je ne pense pas que personne n’aie jamais joué à Mortal Kombat pour son scénario, qui n’est qu’un mince prétexte pour enfiler les combats, ce qui n’a pourtant pas empêché la franchise de donner naissance à plusieurs longs-métrages, et même à une série télévisée. Utilisant Cole Young, un personnage n’existant pas dans les jeux vidéo, pour introduire les nouveaux venus à l’univers de la franchise, la plus récente mouture cinématographique est un reboot, et étonnamment, l’intrigue, qui s’étend de 1617 jusqu’à nos jours, ne contient même pas le fameux tournoi Shaolin, mais plutôt les machinations du traître Shang Tsung pour l’empêcher.

Peu importe la minceur de son scénario, les gens regarderont principalement Mortal Kombat pour ses batailles, et le film ne déçoit pas de ce côté-là. Les combats sont finement chorégraphiés, et le long-métrage pimente ses nombreux affrontements par une touche de pouvoirs surnaturels et d’effets spéciaux. Maître du froid, Sub-Zero soulève la glace au sol et la lance comme autant de projectiles mortels. Le lézard Syzoth se rend invisible et crache de l’acide, Liu Kang manie le feu, Lord Raiden les éclairs électriques, Jax a deux prothèses de métal en guise de bras, Nitara est dotée d’ailes de dragon, et Mileena se téléporte entre deux coups. Au moins, on ne peut qualifier la production de sexiste, puisque les femmes des deux clans sont capables de botter des culs autant que leurs équivalents masculins.

Les acteurs offrent des performances correctes, en dépit de personnages profondément unidimensionnels. Les connaisseurs de la franchise seront heureux de retrouver une douzaine de combattants parmi les plus iconiques, dont Jax (Mehcad Brooks), Sonya Blade (Jessica McNamee), Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang), Kano (Josh Lawson), l’infâme Shang Tsung (Chin Han), le général Reiko (Nathan Jones), Kabal (Daniel Nelson), Lord Raiden (Tadanobu Asano), ou Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada), mieux connu sous le nom de Scorpion. Aux côtés de Lewis Tan, l’interprète de Cole Young, Joe Taslim, qui incarne Bi-Han, alias Sub-Zero, est sans doute celui qui possède le plus de temps d’écran. Les costumes des protagonistes respectent à la lettre ceux du jeu vidéo, tout comme leurs « fatalités », ces exécutions particulièrement violentes ayant fait la réputation de Mortal Kombat, ce qui explique que le long-métrage soit coté 17 ans et plus.

La version ultra-haute définition de Mortal Kombat contient le film sur disques 4K et Blu-ray, et inclut également un code pour télécharger une copie numérique. On retrouve une bonne dose de matériel supplémentaire sur l’édition, dont quatre scènes retirées du montage, un bref portrait de onze des personnages en vedette, une revuette sur les combats et l’entraînement des acteurs, une autre dévoilant les « Easter Eggs » cachés un peu partout à travers le long-métrage, sept courtes vidéo nous entraînant dans les coulisses d’autant de scènes, et un Making Of où les scénaristes et le réalisateur parlent de l’équilibre qu’ils ont essayé d’atteindre entre les vieux jeux et les versions modernes, et entre l’émotion et l’action.

Personnellement, je m’attendais à un véritable navet avec ce nouveau Mortal Kombat, mais je dois avouer que j’ai été agréablement surpris par la qualité de la réalisation et de ses effets spéciaux, à des années-lumière de la version de 1995. Malgré tout, ce film s’avère malheureusement de peu d’intérêt pour ceux et celles qui n’ont jamais joué aux jeux vidéo de la célèbre franchise.

6/10

Mortal Kombat

Réalisation : Simon McQuoid

Scénario : Greg Russo et Dave Callaham (d’après une histoire de Oren Uziel)

Avec : Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim, Mehcad Brooks, Tadanobu Asano et Hiroyuki Sanada

Durée : 110 minutes

Format : UHD (4K, Blu-ray et copie numérique)

Langue : Anglais, français, italien, allemand, espagnol et portugais