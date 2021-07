Le potentiel gâché de Lupin, saison 2

La première saison de la télésérie d’aventure Lupin, déclinée sur Netflix, avait tout pour se démarquer: une intrigue se déroulant largement à Paris, des interprètes efficaces – notamment Omar Sy dans le rôle principal, évidemment –, et quelque chose ressemblant à une course de longue haleine entre le personnage d’Assane Diop (Sy) et le vil Pellegrini, qui a fait accuser à tort et commandé l’exécution du père de notre héros. Dommage que ce potentiel soit largement gaspillé dans la deuxième saison.

Gaspillé, en effet, et pour plusieurs raisons. D’abord, parce qu’à l’opposé de Sherlock Holmes, par exemple, qui devait affronter Moriarty, un homme généralement encore plus intelligent et rusé que lui, le Lupin de la série est aux prises avec un « simple » industriel fortuné, dont le « pouvoir secret » consiste à soudoyer des gens et à embaucher des hommes de main.

Pas de duel de cerveaux, ici, mais plutôt un combat à armes inégales. Cela n’empêche toutefois pas notre Lupin, pourtant réputé comme étant un maître de la préparation et des stratégies calculées 10, voire 15 coups à l’avance, de se laisser suivre et d’être découvert par les méchants. Méchants qui, inexplicablement, préfèrent avertir la police plutôt que de finir le travail et de se débarrasser de cet empêcheur de tourner en rond.

D’épisode en épisode, en fait, on a un peu l’impression que les scénaristes cherchaient à étirer la sauce pour se rendre au bout de cette deuxième saison. Après tout, les adversaires sont connus, et même la police n’a plus vraiment de pistes à explorer, l’identité du mystérieux Lupin étant révélée assez rapidement au début des nouveaux épisodes.

Que reste-t-il à se mettre sous la dent, alors? Une réalisation efficace, 0ui, avec un jeu tout à fait correct, mais sans plus. On ne tombe heureusement pas dans les extrêmes complètement loufoques de Sherlock (surtout vers la fin de la série), mais on dirait qu’il manque un petit quelque chose pour faire en sorte que l’ensemble de la chose soit plus que de la simple poudre aux yeux et des plans abracadabrants qui ne sont pas spécialement réalistes.

Enfin, on nous promet une troisième saison. De quoi sera-t-elle constituée? Mystère…