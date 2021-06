Variants: la croissance inévitable du Delta

Ailleurs, il tire certes de l’arrière. Par exemple, aux États-Unis, il ne représentait que 10% des nouveaux cas au début de juin, mais il n’était qu’à 2,7% pour la période de 15 jours prenant fin le 22 mai. Cela laisse présager qu’il deviendra dominant sous peu. Selon l’estimation du Financial Times, il pourrait être déjà à 30%.

Le Delta, originaire de l’Inde, de son vrai nom B.1.617.2, est considéré plus contagieux (deux fois plus que le virus original, une fois et demi plus que le variant Alpha, ou britannique), de même que plus à risque de causer des hospitalisations, et un peu plus résistant aux vaccins.

« Un peu plus résistant » veut tout de même dire un taux d’efficacité qui, avec deux doses, se situerait entre 80 et 90%, tout dépendant du vaccin. Mais plus le nombre de cas augmente, et plus cela signifie que, statistiquement, un petit nombre de gens ayant reçu leurs deux doses attraperont inévitablement le virus.

Et c’est ce qui semble déjà se passer dans l’un des pays les plus touchés — et celui pour lequel le haut taux de vaccination fait qu’on dispose d’une bonne base de données: en Grande-Bretagne, un petit nombre de cas et d’hospitalisations se retrouvent parmi les gens qui avaient reçu leurs deux doses il y a au moins deux semaines: 83 cas sur 1234 de ceux qui ont été diagnostiqués avec le variant Delta et 42 hospitalisations sur 383, de février jusqu’au 7 juin. En comparaison, 251 de ces hospitalisés n’étaient pas vaccinés.

Dit autrement (et ces chiffres vont évoluer de semaine en semaine à présent que le variant Delta représente presque 100% des cas): environ 10% de ceux qui ont été hospitalisés à cause du variant Delta avaient eu leurs deux doses au moins deux semaines plus tôt.

Israël aussi, où plus de la moitié de la population a reçu deux doses, a signalé deux éclosions du variant Delta dans autant d’écoles, la plus récente, le 19 juin, incluant 44 cas.

Au Canada, l’administratrice en chef de la santé, Theresa Tam, déclarait vendredi que le nombre de cas confirmés de COVID-19 attribués au variant Delta avait augmenté des deux tiers en une semaine, passant à 2000. Ça reste 10 fois moins que le variant Alpha, mais c’est le Delta qui progresse désormais le plus vite. Les données par provinces sont toutefois incomplètes au sujet de ce variant.

En France aussi, la santé publique le signalait « en augmentation » vendredi, mais minoritaire, avec seulement 1% des cas à la fin-mai. Mais la proportion n’était que de 0,2% deux semaines plus tôt.