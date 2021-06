Entretiens journalistiques #56: les reporters et la COVID-19

Ils sont trois: trois journalistes d’autant de médias, qui se penchent sur autant de domaines de l’actualité. Ces trois journalistes ont cependant quelque chose en commun: ils ont tous été affectés, de diverses façons, par la pandémie de COVID-19. Découvrez leur histoire dans le 56e épisode d’Entretiens journalistiques.

Pierre-André Normandin, de La Presse, Isabelle Burgun, notamment de l’Agence Science-Presse et Marco Bélari Cirino, du Devoir, racontent ce qu’ils ont vécu depuis plus d’un an, et comment la pandémie a non seulement affecté leur travail, mais transformé les moyens de communication entre les dirigeants, les membres des médias et le public.

À l’animation: Hugo Prévost

