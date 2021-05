Le cap du milliard de doses de vaccin distribuées est franchi

En date du 1er mai, selon les chiffres de l’OMS, 7,3% de la population avait reçu au moins une dose. La Chine et les États-Unis, à eux seuls, représentaient près de la moitié de ce total avec quelque 500 millions de doses à eux deux, sur 1,1 milliard en tout. Mais parallèlement, seulement 2% de ces vaccins sont allés dans l’entièreté du continent africain.

À l’évidence, il est impossible de mettre fin à une pandémie si seulement une dizaine de pays sont vaccinés, commente dans la revue Nature l’expert en vaccins Peter Hotez, du Collège Baylor de médecine à Houston. Et encore, « une dizaine de pays » est une mesure relative, puisque le troisième pays à avoir distribué le plus grand nombre de doses du vaccin est l’Inde: mais même ses 150 millions de doses ne représentent que 10% de sa population, avec les résultats catastrophiques que l’on peut observer là-bas ces dernières semaines.

Si on regarde plutôt les statistiques par l’angle du pourcentage des populations vaccinées, seulement deux pays ont distribué au moins une dose à au moins la moitié de leur population, soit Israël et le Royaume-Uni. Quelques-uns s’approchent rapidement de ce seuil, comme les États-Unis et le Chili. Dans la dernière semaine d’avril, le total de doses administrées dans le monde approchait les 19 millions par jour.

