Découverte d’un lien direct entre la consommation de viande et les risques de cancer

Une équipe internationale de chercheurs a identifié un lien moléculaire direct entre des alimentations riches en viande et en produits laitiers et le développement d’anticorps, dans le sang, qui augmentent les chances d’attraper un cancer. Ce lien pourrait expliquer la plus forte prépondérance des cas de cancer chez les gens consommant de grandes quantités de viande rouge et de produits laitiers, similaire au lien entre le cholestérol élevé et le risque plus important de développer des maladies cardiaques.

Menée par la Dre Vered Padler-Karavani du département de recherche cellulaire et d’immunologie à l’Université de Tel-Aviv, en Israël, l’étude a été publiée récemment dans BMC Medicine.

Comme le mentionnent les chercheurs, Neu5Gc est une molécule du sucre que l’on retrouve dans les tissus des mammifères, mais pas chez la volaille ou le poisson. Les humains développent des anticorps contre cette molécule durant l’enfance, lorsqu’ils sont exposés à des produits laitiers et de la viande. S’il est connu que ces anticorps augmentent les risques de cancer, particulièrement le cancer colorectal, aucun lien direct n’avait encore été découvert entre les anticorps et la consommation de viande et de produits laitiers.

Pour leurs travaux, les chercheurs se sont appuyés sur des échantillons provenant de NutriNet-Santé, une importante étude nutritionnelle menée en France. Les scientifiques ont ainsi mesuré la quantité de sucre Neu5Gc dans une variété de produits de viande et laitiers que l’on trouve fréquemment dans l’alimentation française et calculé l’apport quotidien de cette molécule pour près de 20 000 adultes, qui ont noté ce qu’ils ont mangé pendant plusieurs jours.

En s’appuyant sur la quantification de la molécule en question dans les divers aliments français, la Dre Padler Karavani et son équipe ont créé un indice qui classe les aliments dont la consommation excessive peut mener à un accroissement des anticorps, et possiblement une hausse du risque de cancer.

