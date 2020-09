MEGAMIGS 2020, le jeu vidéo montréalais en mode pandémie

Si l’impact de la pandémie s’est mesurée de façon éclatée dans le monde du jeu vidéo, avec une très forte hausse des ventes pour certains titres, notamment la console Switch, de Nintendo, et le jeu Animal Crossing: New Horizons, sorti au début du confinement, les conventions de l’industrie, elles, ont dû revoir leur plan. Montréal, avec son MEGAMIGS, n’y a pas échappé. Entrevue.

Après une édition 2019 réussie, dans des locaux du Vieux-Port de Montréal, voilà que le MEGAMIGS édition 2020 a dû revoir rapidement ses plans, un peu plus de six mois avant la date normalement prévue, à l’automne. Selon Nadine Gelly, directrice générale de La Guilde du jeu vidéo du Québec et porte-parole de l’événement, les organisateurs ont rapidement décidé de scinder plus avant l’événement déjà biface. « Il fallait adapter le tout en format virtuel sur une plateforme adaptée pour offrir un événement en deux volets: les 25 et 26 septembre – pour les carrières et formations et les 12 et 13 novembre – développement des affaires, conférences et vitrine de l’industrie », mentionne-t-elle par courriel.

Mme Gelly et son équipe précisent aussi que plusieurs événements seront organisés, en ligne, bien sûr, pour favoriser les rencontres entre les acteurs de l’industrie – l’ancien volet MIGS –, mais que le public, celui qui venait visiter l’exposition MEGA avant la fusion des deux événements, y trouvera aussi son compte. On évoque notamment des conférences sur l’histoire des jeux, des rencontres proposées aux étudiants, ainsi que des séances d’information sur les métiers méconnus du milieu, entre autres.

La pandémie et cette distanciation forcée a aussi du bon, juge Mme Gelly. « Le format virtuel offre des opportunités, en plus d’être très accessible et ce, de partout au Québec et à l’international. Peu importe où l’on se trouve, on peut y assister. Ceux qui ne pouvaient pas se déplacer peuvent se connecter et visiter les studios », soutient-elle.

Organiser un événement majeur en ligne nécessite cependant des ressources différentes que lorsqu’il est question de réunir tout le monde à un seul endroit. Et cela vaut aussi pour l’ambiance, qui est totalement transformée par la distanciation nécessaire. « Le défi est de reproduire l’ambiance rassembleur et de démontrer le dynamisme de l’industrie malgré le fait que le tout se déroule en ligne. Le côté virtuel nous donne la possibilité de faire l’événement en deux temps pour des clientèles un peu différente soit carrières et formations en septembre qui s’adresse plus aux familles et gens intéressés de découvrir l’industrie et celle de novembre qui s’adresse exclusivement à l’industrie et qui aura pour thème le développement de l’écosystème et le développement des affaires », écrivent Mme Gelly et son équipe.

Voilà pourquoi, donc, l’événement se tiendra en deux temps, plutôt qu’au cours d’un week-end prolongé, comme l’an dernier.

Les billets pour MEGAMIGS sont disponibles en ligne.

