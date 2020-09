Présages, une aventure littéraire en 10 étapes

Découvrir le premier ouvrage d’un nouvel auteur – dans le cas qui nous préoccupe, une nouvelle autrice – est toujours une aventure; d’autant plus si le créateur en question se fait la main non pas avec un roman, mais plutôt avec des nouvelles. Avec Présages, Lisanne Rheault-Leblanc présente 10 courts textes comme autant de micro-univers à découvrir. Et cette aventure vaut le coup.

Active dans le milieu littéraire depuis plusieurs années, notamment aux Éditions l’Interligne, qui publient des auteurs de la francophonie hors Québec, Mme Rheault-Leblanc réussit bien honnêtement à nous désarçonner, et ce avec le tout premier texte de la plaquette parue chez Del Busso. La prose est soutenue sans être lourde, descriptive sans être ennuyante, nerveuse sans être énervée.

En fait, la trentenaire surprend par la richesse du vocabulaire employé, par la profondeur des sentiments évoqués, par cette urgence de vivre qui semble se dégager, page après page. S’agit-il d’une simple joie créatrice? À la lumière des personnages tourmentés, des destins bien souvent tristes, voire déprimants, ou encore des passés qui pèsent lourd sur les épaules des protagonistes, on aurait tendance à chercher du côté d’un mal-être, d’une certaine anxiété, ou encore d’une mélancolie tout à fait adaptée à notre époque incertaine?

Les gens heureux n’ont pas d’histoire, c’est bien certain, et sans présager de l’état d’esprit de l’autrice, force est d’admettre que les personnages de ses nouvelles ont rarement l’occasion de faire la fête. Cela n’empêche toutefois pas le lecteur d’éprouver un plaisir certain et avoué à la lecture de ces 10 textes particulièrement bien ficelés.

En refermant Présages, 202 pages plus tard, on ne peut qu’espérer que Mme Rheault-Leblanc reprenne prochainement la plume pour, cette fois, proposer un roman en bonne et due forme: certains personnages esquissés dans son recueil disposent d’ailleurs de la solidité nécessaire pour bénéficier de plus d’espace pour encore mieux prendre vie…

Pour l’instant, cette première aventure du côté des écrivains sied fort bien à l’autrice. Ne reste qu’à se procurer son oeuvre…

Autres contenus: