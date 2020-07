Deux mondes parallèles, mais un seul univers

La version française du premier et seul roman du dramaturge cri Tomson Highway, vient d’être rééditée dans la Bibliothèque canadienne-française sous la traduction de Robert Dickson qui date de 2004. Champion et Ooneemeetoo était paru dans sa version originale anglaise en 1998, sous le titre Kiss or the Fur Queen.

En quelques centaines de pages seulement, l’auteur explore un univers complexe, celui de l’humain, en confrontant deux mondes parallèles: les autochtones et les autres.

Avec peu de mots et en allant droit au but, on nous assène les atrocités perpétrées par les membres du clergé dans les pensionnats pour autochtones. À cet égard, Highway est un peu un précurseur. Rappelons-nous, au moment où il écrit ces lignes, on est en 1998, avant les procès qu’on a connus pour abus sexuels à l’endroit des enfants.

Sur une période d’une trentaine d’années, on suit les protagonistes Champion et Ooneeneetoo (Danseur), rebaptisés Jeremiah et Gabriel par la « culture catholique » imposée à leurs ancêtres. Le destin de ces deux frères, tel que présenté par l’auteur, va nous faire passer de la chasse traditionnelle au caribou à la dure réalité du VIH, en passant par les joies et les affres du vedettariat. Champion, ainsi nommé parce qu’il est né après que son père eut remporté le championnat du monde des courses de traîneau à chiens, deviendra le premier pianiste de concert autochtone. Ooneemeeto, quant à lui, il sera adulé pour sa beauté et son talent de danseur. Ces deux inséparables seront coupés de leurs racines, envoyés dans un pensionnat et empêchés de parler le moindre mot de leur langue maternelle.

L’usage de vocabulaire cri, glossaire à l’appui, et d’expressions québécoises des plus crues, ajoute de la crédibilité et la richesse du récit. Des noms qui ne s’inventent pas et des légendes plus vraies que vraies assoient solidement le récit dans deux mondes qui se côtoient sans jamais se fondre : deux solitudes dans un même univers.

C’est un ouvrage cru, poétique, prophétique, emblématique!

