Littérature – Pas de quoi briser la glace

Aux Éditions L’Interligne, on publie ce mois-ci Tiriganiak, docteur au Nunavut, sous la plume du multiple lauréat Gille Dubois. C’est l’histoire d’une chirurgienne métisse qui établit sa clinique au Nunavut. Découverte de la culture locale, apprentissage de la langue et vie de famille avec un gars de la place, tout aurait pu être simple, mais la vie n’est pas une grande banquise tranquille. Ce n’est pas pour autant qu’on appréciera le scénario alambiqué mêlant mission humanitaire, banditisme et histoire amoureuse à l’eau de rose.

Gille Dubois nous livre une vision très, très romancée de la vie des communautés autochtones du Grand Nord. Annoncé comme un récit dramatique, le roman se révèle rapidement une histoire pour adolescents. La façon de simplifier les relations interpersonnelles, de traiter les sujets au premier degré et la présence de plusieurs incohérences qu’il aurait été facile d’éviter ont de quoi lasser rapidement.

Bien sûr, les érables ne poussent pas sous cette latitude, mais ça n’a pas empêché l’auteur d’y aller avec une bonne dose de sirop.

