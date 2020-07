Trolls World Tour: la guerre du rock

Relatant une lutte à finir entre le rock et les autres styles musicaux, le film d’animation Trolls World Tour, disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD, divertira assurément les jeunes, avec une explosion constante de sons et de couleurs.

Au début, il n’y avait que le silence, ce qui était plutôt ennuyeux, puis les Trolls découvrirent les joies de la musique grâce à une harpe magique munie de six cordes. Après avoir chanté à l’unisson durant des années, chaque tribu a fini par développer son propre style musical, et ne pouvant plus supporter celui des autres, elles se sont isolées dans leur coin, se séparant les cordes entre elles. Aujourd’hui, le royaume des Trolls est divisé en six régions, dominées par la techno, le rock, le country, la musique classique, la pop et le funk. Sous le couvert d’une tournée mondiale visant à réunifier toutes les musiques, la reine Barb planifie de voler les cordes des autres tribus afin d’assurer la domination totale du rock. Il reviendra donc à Poppy, la reine de la pop, et à son fidèle compagnon Branche, de stopper cette invasion, dans l’espoir de préserver les sonorités uniques de chacun des six mondes.

Trolls Word Tour est une animation parfaite pour la génération Ritalin et les enfants souffrant d’un déficit de l’attention. Le film évite en effet la monotonie visuelle en alternant entre six mondes différents, dont l’esthétique est influencée par le style musical qui y règne, et la majorité des séquences ne dure pas plus de quatre ou cinq secondes chacune. Au lieu d’utiliser des chansons complètes, le long-métrage opte plutôt pour des medleys, et sa trame sonore compte des dizaines de succès, de Barracuda à Atomic Dog en passant par Crazy Train, la Symphonie no 5 de Beethoven, I Fall To Pieces, ou Girls Just Wanna Have Fun (qui devient ici Trolls Just Wanna Have Fun). On n’a donc jamais le temps de s’ennuyer avec cette œuvre à l’humour léger, qui véhicule des valeurs comme le respect de la différence ou l’importance de vivre, littéralement, en harmonie avec les autres.

Comme il s’agit d’une production DreamWorks, les animations et les rendus de Trolls World Tour sont d’une grande qualité. Pourvues de textures hyper réalistes de cuir, de feutre, de jeans ou de laine, les images de synthèse possèdent un côté très artisanal qui rappelle la facture du jeu Little Big Planet. Le résultat est adorable, et tellement coloré que ça en devient parfois psychédélique. Étant donné la grande place faite à la musique, il n’est pas étonnant que les rôles principaux soient tenus par Anna Kendrick (dont les talents d’interprète ont été consacrés par le film Pitch Perfect) et le chanteur Justin Timberlake. La distribution stellaire compte également des musiciens comme Kelly Clarkson, George Clinton, ou Ozzy Osbourne, et des acteurs réputés, parmi lesquels James Corden, Rachel Bloom et Sam Rockwell.

Disponible dans une édition « Fête Dansante », incluant le long-métrage sur disques Blu-ray et DVD ainsi qu’en copie numérique, Trolls World Tour comprend à la fois la version théâtrale, et un mode spécial permettant de danser et de chanter avec le film. En plus d’une piste de commentaires (livrée par les co-réalisateurs Walt Dohrn et David P. Smith et la productrice Gina Shay) et de sept scènes retirées du montage, le matériel supplémentaire propose le court métrage d’animation Tiny Diamond Goes Back to School, six cours de danse dans différents styles musicaux, une carte interactive du monde des Trolls, une revuette consacrée à la trame sonore et à l’enregistrement des chansons, ainsi qu’une autre nous entrainant dans les coulisses du mégaconcert final.

Sorte de « patchwork » éclectique réunissant des esthétiques différentes, des chorégraphies et des chansons variées, Trolls World Tour est un film d’animation survolté et amusant, qui divertira les jeunes sans jamais leur laisser une seule seconde de répit.

7/10

Trolls World Tour

Réalisation : Walt Dohrn et David P. Smith

Scénario : Jonathan Aibel, Glenn Berger, Maya Forbes, Wallace Wolodarsky et Elizabeth Tippet

Avec : Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom, James Corden, Ron Funches, Sam Rockwell et Mary J. Blige

Durée : 90 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray + DVD + copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol

