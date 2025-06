Travailler dans la « gig economy » et souffrir d’anxiété financière

Les deux tiers des Britanniques travaillant pour des services de livraison ou de transport de personnes disent vivre dans la peur d’une « évaluation injuste », et affirment souffrir d’anxiété à propos de changements soudains dans leurs heures de travail, révèle une nouvelle enquête de l’Université de Cambridge.

Toujours selon ce coup de sonde, ce sont les trois quarts des participants qui évoquent de l’anxiété à propos d’une éventuelle baisse de leurs revenus, alors qu’environ la moitié (51%) disent risquer leur santé et leur sécurité lorsqu’ils travaillent.

Pire encore, 42% des personnes interrogées affirment subir des douleurs physiques au cours de leur journée.

Enfin, ces travailleurs perdraient 10 heures en moyenne, chaque semaine, à attendre des mandats – en étant donc connectés à une application, mais sans faire d’argent.

De l’avis des auteurs des travaux publiés dans Work, Employment and Society, il s’agit de la première étude à fournir des données statistiques sur la gig economy au Royaume-Uni, le tout à l’aide des commentaires et des réponses fournis par quelque 500 travailleurs occasionnels.

Avec une grande flexibilité, mais aucun revenu garanti, ni d’avantages sociaux, sans compter les droits limités, le travail occasionnel est dénoncé comme étant exploitatif par plusieurs détracteurs. Les compagnies offrant ces services ne publient par ailleurs pas de données sur leurs employés ou la charge de travail de ceux-ci, et la nature instable de ce travail s’appuyant sur des applications rend les études difficiles, écrivent les spécialistes.

« Le travail occasionnel a connu une forte croissance au cours des dernières années, qu’il s’agisse de livrer de la nourriture, ou encore de concevoir des sites web. Nous sommes maintenant nombreux à embaucher un contractuel via quelques commandes passées sur notre téléphone, sans vraiment penser au contexte plus large, sans tenir compte du processus, ou encore des gens derrière les applications », soutient le principal auteur des travaux, le Dr Alex Wood, du département de sociologie de Cambridge.

« Nous sommes jugés, surveillés et remplaçables »

« Les systèmes de classement peuvent mener à la désactivation de comptes de travailleurs. Si votre emploi est à la merci d’un inconnu qui appui sur un bouton, c’est l’équivalent d’alimenter un climat constant d’anxiété et d’incertitude, en plus de l’idée que nous sommes jugés, surveillés et remplaçables. »

Dans le cadre de leur étude, les chercheurs ont voulu comparer l’expérience des travailleurs « locaux », c’est-à-dire ceux liés à des endroits précis, comme les livreurs de nourriture, et ceux dont le travail est numérique, comme les gens embauchés pour entrer des données ou coder, et qui peuvent donc travailler « de n’importe où ».

Les données ont été recueillies en 2022, lorsqu’un peu moins de 500 000 Britanniques travaillaient dans ce secteur de l’économie. Les chercheurs ont publié un sondage sur la plateforme de travail contractuel Upwork, avec une récompense de 10 livres à la fin du coup de sonde; 253 personnes ont répondu à l’enquête.

Les travailleurs « locaux » sont plus difficiles à rejoindre, et les chercheurs ont donc utilisé la publicité ciblée, sur Facebook et Instagram, pour cibler les personnes qui indiquent travailler pour des compagnies comme Deliveroo et Uber.

Au total, 257 de ces travailleurs ont répondu au sondage des chercheurs, sondage qui avait été traduit en plusieurs langues, ces employés étant souvent de nouveaux arrivants au Royaume-Uni.

« Les tentatives d’enquête sur les conditions de travailleurs occasionnels ont été rendues plus complexes par la difficulté à identifier et accéder à ces employés », mentionne ainsi le professeur Brendan Burchell, coauteur de l’étude.

« Classer quelqu’un comme étant un travailleur autonome ne change rien au fait qu’il peut souffrir de dépendance économique et être exploité. »

L’ensemble des répondants a par ailleurs indiqué devoir respecter des délais serrés les trois quarts du temps, et environ 40% des participants ont dit éprouver de l’anxiété à l’idée de perdre leur capacité de gagner leur vie avec leur principale activité.