La modération de Facebook « arrive trop tard »

Que la demande vienne d’un gouvernement ou d’un voisin faisant partie du même groupe communautaire que vous, sur Facebook, une demande pour faire retirer une publication sur le réseau social de Mark Zuckerberg peut susciter des accusations de censure, de désinformation, ou même devenir une blague. Mais des chercheurs de l’Université Northeastern se sont surtout demandé: est-ce que la modération sert à quelque chose?

Publiés dans le Journal of Online Trust and Safety, les travaux en question semblent avoir permis de révéler que les publications retirées de Facebook en raison d’une violation des règles, ou pour d’autres raisons, ont déjà atteint au moins les trois quarts de leur public prévu au moment où s’abat le couperet.

« Sur Facebook, la modération du contenu n’a pas vraiment d’impact sur l’expérience des utilisateurs, puisqu’elle survient trop tard », soutient Laura Edelson, professeure adjointe en sciences de l’informatique.

Tous les grands réseaux sociaux se tournent vers la modération de contenus, histoire d’éviter la diffusion de messages nuisibles ou illégaux sur leur plateforme.

De l’avis des chercheurs, cependant, les firmes embauchées pour effectuer ce travail n’ont pas toujours bonne réputation, et semblent entretenir un flou à propos de ce que signifie l’expression « modération des contenus » et l’ampleur des efforts déployés.

De plus, difficile d’évaluer les effets de cette modération; après tout, comment mesurer l’impact de ce qui ne s’est pas produit?

Afin d’y voir plus clair, la Pre Edelson propose un nouvel outil de mesure, appelé « la dissémination qui a été prévenue ». Cet outil s’appuie sur l’apprentissage machine pour analyser des millions de publications et prédire la portée possible d’un message.

« Nous voulions comprendre quel était l’impact de la modération, et afin d’atteindre cet objectif, nous avons cherché à savoir ce qui se serait produit si une publication n’avait pas été retirée », a expliqué la chercheuse.

Pour concevoir et tester ce nouvel outil, la Pre Edelson et ses collègues ont examiné plus de 2,6 millions de publications Facebook liées à 17 504 pages d’actualités et de divertissement uniques, des pages où l’on publie en anglais, en ukrainien, ou encore en russe.

Les auteurs de l’étude ont surveillé ces publications de façon régulière (toutes les six heures pour les pages en anglais, et toutes les deux heures pour les pages en ukrainien et russe, qui étaient moins nombreuses), entre le 17 juin et le 1er août 2023, pour voir si des publications étaient retirées, et à quelle vitesse les messages obtenaient de l’engagement (« j’aime », partages, commentaires, etc.).

Il a été constaté qu’à peine une poignée de publications représentaient la majorité de l’engagement des internautes.

En fait, le 1% des contenus suscitant le plus d’interactions représentaient 58% de celles-ci sur les pages en anglais, contre 45% sur les pages en ukrainien, et 57% sur les pages en russe.

Des contenus qui suscitent rapidement de l’engagement

Ces interactions se produisent également rapidement. Toujours selon les chercheurs, 83,5% de « toutes » les interactions surviennent dans les premières 48 heures suivant la publication, et qu’il fallait trois heures, en moyenne, pour que la moitié des interactions se produisent.

Par ailleurs, seule une petite partie des publications étaient retirées. Sur les 2,6 millions de messages analysés, seuls 12 864 d’entre eux écrits en anglais ont été dépubliés (0,7%), contre 1071 écrits en ukrainien (0,2%) et 2223 en russe (0,5%).

Et si l’étude n’a pas permis d’établir clairement la raison du retrait des publications, la Pre Edlson note que la majorité de ces messages retirés étaient « une forme de pollupostage », communément appelé spam.

« Voilà ce sur quoi porte la majeure partie des efforts de modération, en ligne: ce qui est du clickbait, ce qui est du pollupostage, et ce qui représente de la fraude », a ajouté la chercheuse.

Ultimement, les auteurs de l’étude ont constaté que le retrait de publications ne réduisait les interactions prévues que de l’ordre de 24 à 30%.

« Ce que cela nous dit, c’est que si l’on souhaite que la modération ait un impact sur l’expérience utilisateur, il faut qu’elle se produise aussi rapidement que la vitesse à laquelle l’algorithme recommande des choses aux internautes », martèle la Pre Edelson.

« Dans ce cas-ci, Facebook a un algorithme très rapide et une modération lente. »

« Le fait que cette modération soit lente n’est pas nécessairement un problème; ce n’est pas nécessairement un problème si un algorithme recommande des contenus rapidement. C’est un problème s’il existe une disparité entre les deux », a encore indiqué la chercheuse.