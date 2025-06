Black Bag: un regard réaliste sur le monde de l’espionnage

Du drame social au thriller en passant par la comédie, le réalisateur Steven Soderbergh s’est attaqué à toutes sortes de genres cinématographiques au fil de sa carrière, et il aborde maintenant le monde de l’espionnage avec Black Bag, son plus récent film maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

Œuvrant pour les services secrets britanniques, George Woodhouse déteste le mensonge, au point où il a jadis espionné son propre père et exposé ses infidélités conjugales lors d’un souper de famille. Ce don pour discerner la vérité en toutes circonstances constitue évidemment un atout de taille dans son travail. Soupçonnant qu’un traître au sein de l’agence a mis la main sur un logiciel top secret portant le nom de code Severus et capable de provoquer une fusion catastrophique au sein de n’importe quel réacteur nucléaire, son supérieur, Philip Meacham, lui donne une semaine pour trouver le coupable et récupérer le programme volé. Il lui remet alors une liste de cinq suspects, parmi lesquels se trouve son épouse, Kathryn. George devra alors faire un choix difficile : la loyauté envers son pays, ou la loyauté envers sa femme, qu’il aime profondément.

Quand on pense « film d’espionnage », on imagine spontanément des gadgets sophistiqués, des poursuites en voiture, des infiltrations risquées et des situations périlleuses aux quatre coins du globe, mais loin des feux d’artifices et des étincelles de ce genre de productions, Black Bag se présente plutôt comme une version réaliste de James Bond. Le long-métrage explore le monde contemporain, et beaucoup plus crédible, des agences de services de renseignements, alors que les espions sont plus souvent derrière leur ordinateur, utilisant la surveillance par satellite et les logiciels de reconnaissance faciale plutôt que la filature conventionnelle. Le scénario touche également aux difficultés d’être en couple quand les amants sont tous deux des menteurs professionnels. Le résultat est un suspense sobre et cérébral, qui laisse toute la place aux performances des acteurs.

Proposant de belles images, mais une réalisation parfois un peu statique, avec ses plans larges captés par une caméra fixe, Black Bag met l’accent sur la joute verbale constante entre ses personnages froids et calculateurs. Le film met en vedette des acteurs au sommet de leur art, à commencer par Michael Fassbender, qui s’inspire de James Angleton, un véritable officier de renseignement américain ayant dirigé le service de contre-espionnage de la CIA de 1954 à 1974. On retrouve aussi l’excellente Cate Blanchett dans le rôle de son épouse, Kathryn. On remarque la participation de Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga), Marisa Abela (Industry), Regé-Jean Page (Bridgerton) et Naomie Harris, qui n’est pas étrangère aux films d’espions puisqu’elle a joué dans deux James Bond, soit Skyfall et Spectre. La distribution est complétée par le vétéran Pierce Brosnan, et Gustaf Skarsgård (Vikings).

L’édition de collection de Black Bag maintenant disponible contient le film sur disque Blu-ray, mais n’inclut pas de code pour télécharger une copie numérique, comme c’est souvent le cas. Du côté du matériel supplémentaire, on a droit à trois scènes retirées du montage, ainsi qu’à deux courtes revuettes. Dans la première, les acteurs principaux parlent des personnages qu’ils interprètent (ce qui est assez courant), mais aussi des performances de leurs partenaires de jeu, ce qui est plus rare et très intéressant. La seconde aborde la direction artistique du long-métrage, des costumes aux décors, ainsi que le choix des lieux de tournage à Londres.

Black Bag n’est peut-être pas le meilleur film de Steven Soderbergh, mais il vaut certainement le visionnement, ne serait-ce que pour ses performances d’acteurs magistrales, et son regard inédit, et très adulte, sur le monde de l’espionnage.

7/10

Black Bag

Réalisation: Steven Soderbergh

Scénario: David Koepp

Avec: Michael Fassbender, Cate Blanchett, Gustaf Skarsgård, Tom Burke, Marisa Abela, Regé-Jean Page, Naomie Harris et Pierce Brosnan

Durée: 94 minutes

Format : Blu-ray



Langue : Anglais, français et espagnol

