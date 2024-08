Du sang et du pétrole pour Furiosa: A Mad Max Saga

Cinquième volet de la franchise d’action postapocalyptique de George Miller, l’antépisode Furiosa: A Mad Max Saga, disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD, retrace le parcours de la redoutable guerrière introduite dans Fury Road.

Lorsqu’elle n’était qu’une enfant, Furiosa a été enlevée par un groupe de bandits. En tentant de la secourir, sa mère fût tuée devant ses yeux, mais avant de mourir, elle fît promettre à sa fille de tout faire pour essayer de retourner chez elle, dans l’oasis baptisé Terre verte. Après des années de captivité au sein d’une horde de motards sanguinaires dirigée par le seigneur de guerre Dementus, l’adolescente s’est vue échangée à Immortan Joe, le tyran à la tête de la Citadelle.

Destinée à devenir l’une de ses mères porteuses, elle réussit à s’enfuir et à se cacher parmi la population en se faisant passer pour un garçon. Témoin de la sauvagerie et de la cruauté des hommes dans ce monde postapocalyptique sans foi ni loi, Furiosa apprend les règles du combat et de la survie à la dure, se hissant peu à peu dans la hiérarchie par sa détermination, son agilité et sa force de caractère, sans jamais abandonner pour autant l’espoir d’un jour retrouver les siens.

Furiosa est le tout premier volet de la franchise cinématographique à ne pas mettre en vedette Max Rockatansky, mieux connu sous le sobriquet de Mad Max. Beaucoup plus substantiel que la poursuite de deux heures à travers le désert de l’opus précédent, le scénario de cet antépisode explore la jeunesse tumultueuse de Furiosa, et permet de mieux comprendre les motivations du personnage qui finira par s’enfuir avec cinq des « épouses » d’Immortan Joe. Étoffant un peu plus cet univers postapocalyptique, on visite des lieux qui n’étaient que mentionnés dans le long-métrage de 2015, comme Pétroville, le Moulin à balles, ou la Terre verte.

On assiste à la création des premiers Porte-Guerre, ces monstres de métal écumant les Terres désolées, et on apprend également comment la redoutable guerrière a perdu son avant-bras gauche, qu’elle remplacera par une prothèse mécanique. Bref, ce film permet de mieux apprécier Mad Max: Fury Road et de le revoir avec un nouveau regard.

Visuellement, Furiosa: A Mad Max Saga est toujours aussi spectaculaire. Les combats véhiculaires y sont épiques, et on apprécie l’esthétique de ce monde où tout est sale, usé et rafistolé, sans pour autant être dénué de beauté. Les humains semblent bien petits dans ce décor composé d’un désert ocre à perte de vue, et contrebalancé par un ciel bleu aussi écrasant.

Joué dans le film précédent par Charlize Theron, le personnage de Furiosa est interprété cette fois-ci par la jeune Alyla Browne dans le premier tiers, puis par l’excellente Anya Taylor-Joy, qui réussit à transmettre efficacement l’émotion à travers la seule intensité de son regard, souvent sans aucune parole. Dans le rôle de Dementus, la performance de Chris Hemsworth est un peu moins convaincante. Il fait preuve d’une flamboyance et d’une légèreté qui semblent un peu déplacées dans ce sombre univers, et malgré son faux-nez en latex, on ne peut s’empêcher de voir Thor.

L’édition ultra-haute définition de Furiosa: A Mad Max Saga contient le film sur disque 4K, et s’accompagne d’un code pour télécharger une copie numérique. Ceux et celles qui souhaitent en apprendre davantage sur la production seront comblés grâce à une bonne dose de matériel supplémentaire, à commencer par un Making Of de près d’une heure, couvrant autant la création des armes, des accessoires, des costumes et des effets visuels, que la trame sonore, à travers des entrevues avec le réalisateur, les comédiens, et les membres de l’équipe. Une revuette d’une quinzaine de minutes se consacre spécifiquement aux bolides délirants du film, et une autre nous entraîne dans les coulisses de la première scène de combat sur l’autoroute. Deux autres documents d’une dizaine de minutes chacun explorent la performance et la démarche d’Anya Taylor-Joy et de Chris Hemsworth dans leurs rôles respectifs.

Sans délaisser l’action survoltée et la violence ayant fait la réputation de la franchise, ce nouveau chapitre élargit de façon très satisfaisante le monde postapocalyptique et sa mythologie, ce qui en fait un film à voir absolument pour tous les amateurs de Mad Max.

7.5/10

Furiosa: A Mad Max Saga

Réalisation: George Miller

Scénario: George Millet et Nick Lathouris

Avec: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Alyla Browne, George Shevtsov, Lacy Hulme et John Howard

Durée: 148 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol