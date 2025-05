The Phoenician Scheme: renaître jusqu’au plus haut des cieux

Le cinéaste Wes Anderson, souvent imité, mais rarement égalé, a célébré deux décennies de carrière avec un premier Oscar. Serait-ce la raison pourquoi ce flamboyant et trépidant The Phoenician Scheme, présenté en compétition officielle à Cannes il y a quelques semaines, est aussi revigorant? Qu’importe, puisque cette renaissance sommaire est une irrésistible pépite d’or à savourer du début à sa toute fin.

Wes Anderson a beau être un habitué des nominations à la prestigieuse cérémonie des Oscars, c’est avec son sublime The Grand Budapest Hotel qu’un de ses films a récolté la meilleure cagnotte – quatre récompenses sur neuf nominations. Toutefois, c’est son court-métrage disponible sur Netflix, The Wonderful Story of Henry Sugar, adapté d’une nouvelle du célèbre écrivain britannique Roald Dahl, qui lui a permis de remporter sa propre statuette.

Alors qu’ils étaient présents au générique de la proposition de 40 minutes, Benedict Cumberbatch et Richard Ayoade, deux nouveaux venus dans l’écurie du réputé réalisateur, viendront aussi faire un tour dans le projet qui nous intéresse.

De fait, beaucoup des visages attendus et familiers de ses univers ne s’y retrouveront pas. Au contraire, peut-être dans cette idée de renouveau, c’est une panoplie de collaborations plus récentes, sinon nouvelles, qu’Anderson amène sur la planche, un peu comme s’il assemblait une bande renouvelée pour faire prospérer une phase naissante dans sa carrière créative.

Même derrière la caméra, son fidèle directeur photo Robert D. Yeoman a cédé sa place au brillant Bruno Delbonnel, connu pour ses collaborations avec Jean-Pierre Jeunet, Tim Burton et les frères Coen.

On ne lui en voudra pas trop, puisque si un essoufflement est évident, même de la part de ses plus ardents défenseurs, Anderson conserve toute l’esthétique et le style qu’il peaufine depuis ses premiers balbutiements à l’écran. Une manière idéale de rebondir suite à sa sublime remise en question artistique qui s’intéressait à la place du créateur au centre de son oeuvre, mais aussi de l’homme dans l’univers, via le mésestimé, mais pourtant remarquablement vulnérable Asteroid City.

À la fois clin d’oeil désopilant et pied de nez à tous les spectateurs, incluant les détracteurs, il fallait du culot pour tout miser sur un protagoniste tout-puissant qui refuse de mourir ou qu’on est incapable de tuer, selon.

Et bien qu’il n’y a pas d’épuisants jeux de ratio, ici, Anderson persiste et signe. Du visuel rappelant les maisons de poupées aux mouvements de caméra calculés, ramenant les déplacements orchestrés, les ralentis, les folies des couleurs, des textures, des motifs et le souci apporté aux costumes et aux décors, en passant évidemment par les innombrables accessoires, tout est assemblé pour faire fourmiller d’extase les sens.

Surtout qu’au montage, Barney Pilling est de retour, et à la musique, Alexandre Desplat sait à nouveau amener douceur et tensions à cette belle entreprise, grandement épaulé par une magnifique sélection musicale incluant de nombreux mouvements de Stravinsky.

The Phoenician Scheme souvent décrit comme un film d’espionnage d’ailleurs, pourrait bien être le premier suspense de Wes Anderson, tout en étant à la fois son long-métrage le plus violent, mais aussi un de ses plus hilarants.

Les amoureux de son sens du rythme et de la maîtrise d’un humour pince-sans-rire, autant visuellement que dans les dialogues, seront ravis. Certes, l’ensemble peut paraître plus verbeux que de coutume, mais tout est mis en ordre pour que chaque pièce de ce magnifique puzzle brille au bon moment, si ce n’est encore plus férocement lorsque tout pétarade à l’unisson.

C’est ainsi, en ravivant le simple plaisir de créer, que la production se montre purement ludique et sans prétention. La folie y est souvent multiple et les trouvailles admirablement ingénieuses dans la manière du réalisateur de créer des courses contre la montre aux enjeux absurdement impossibles.

Dans ce grand terrain de jeu, le plaisir des interprètes est évident, surtout parce qu’Anderson s’est donné plus que jamais la possibilité de repousser ses frontières, frôlant ici quelque chose de presque Bergmanien dans des intermèdes judicieusement savoureux.

Si Michael Cera impressionne en montrant qu’il était né pour cette rencontre artistique, Mia Threapletone a tout le tonus et le caractère qui est généralement insufflé à ces merveilleux personnages féminins.

Bien qu’il s’agisse souvent de courtes – mais surprenantes apparitions –, on se délecte des visages connus qui vont de Willem Dafoe à Jeffrey Wright, en passant par Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bryan Cranston, Hope Davis, Riz Ahmed, Rupert Friend et on en passe.

Par contre, rien n’arrive à faire ombrage à la performance exceptionnelle du grand Benicio Del Toro, impitoyable et complètement délirant, comme on lui laisse trop souvent la chance de l’être, de quoi repenser à son The Collector chez Marvel. Étant pratiquement de tous les plans et de toutes les scènes, impossible de détacher le regard de sa présence magnétique qui ne fait qu’une bouchée de tout ce que Anderson et son fidèle comparse Roman Coppola ont imaginé.

Film peut-être moins émotif que ses essais les plus inspirés, dénué à nouveau d’une finale digne de mention, comme c’était le cas pour Moonrise Kingdom, l’oeuvre réussit à nous faire garder le sourire des premières secondes jusqu’à la toute fin du générique.

Braquant continuellement son regard vers l’avant, revenant du côté européen de l’océan, voilà un cinéaste qui crée comme si c’était la première fois, mais avec toute l’expérience et le talent qui lui reviennent. The Phoenician Scheme n’est pas là pour permettre au réalisateur de faire ses preuves, ni même convaincre ceux qui ne veulent plus se joindre à la fête; il demeure néanmoins un véritable joyau pour tous ceux qui s’abandonneront face à autant de beauté et de liberté.

8/10

The Phoenician Scheme prend l’affiche en salle au Québec le vendredi 6 juin prochain.