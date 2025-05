Une chasse aux sorcières pour Mandragora: Whispers of the Witch Tree

De prime abord, on pourrait penser que les Soulslike et les jeux de type Metroidvania n’ont pas grand-chose en commun. Pourtant, en mélangeant ces deux genres, Mandragora : Whispers of the Witch Tree produit une très agréable surprise qui risque de plaire à bon nombre de joueurs.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree prend place dans le royaume de Faelduum. Les habitants se terrent derrière des murs de briques et n’osent plus s’aventurer sur les routes depuis qu’un fléau nommé Entropie y déverse un flot de monstres. Après avoir publiquement exécuté une sorcière devant la cour du Roi, les pouvoirs de cette dernière quittent son corps et sont transférés à l’Inquisiteur que l’on incarne dans le jeu. Le souverain nous envoie alors chasser sa sœur et exige qu’on la ramène vivante, mais il n’est pas clair si cette mission constitue une récompense, ou une punition.

Même si Mandragora: Whispers of the Witch Tree est un jeu d’action/RPG en bonne et due forme, sa particularité est de délaisser la traditionnelle vue isométrique en faveur d’une vue horizontale en 2.5D, comme s’il s’agissait d’une expérience de plateformes. En dehors de ce détail, on retrouve tous les éléments auxquels on s’attend de ce type de titre : des dizaines de quêtes principales et secondaires, des combats contre des créatures cauchemardesques, une évolution de personnage nous laissant personnaliser les habiletés de notre héros, et une tonne de butin permettant de s’équiper d’armes et d’armures de plus en plus puissantes.

On retrouve six classes différentes dans le jeu: Avant-garde, Tisserand, Ensorceleur, Belladonne, Gardien sauvage et Défenseur. Il y en a donc pour tous les goûts, que vous préfériez manier l’épée et le bouclier ou lancer des sorts magiques. En éliminant des ennemis, on absorbe leur essence, ce qui nous fait monter de niveau. Chaque classe possède son propre arbre de compétences qui est très bien fourni, avec plus de 200 habiletés à débloquer. Une fois le niveau 25 atteint, il devient en plus possible d’accéder aux arbres de compétences des autres classes, et de créer des personnages hybrides combinant différents styles de jeu.

Le système de combat met l’accent sur la gestion de l’endurance, les esquives précises et les attaques stratégiques. Le niveau de difficulté général de Mandragora: Whispers of the Witch Tree n’a absolument rien à envier à un Dark Souls. Si l’on est tué au combat (ce qui arrive régulièrement), on perd l’expérience acquise, et il faut retourner à l’endroit de notre décès pour la récupérer. On peut se reposer à l’un des nombreux autels de sauvegarde, ce qui regénère nos points de vie et d’endurance et remplit nos potions, mais fait réapparaître tous les ennemis précédemment vaincus dans la région, à l’exception, fort heureusement, des boss.

On rencontre différents alliés au cours de notre périple, dont un forgeron, un alchimiste ou une couturière, et ceux-ci vont rejoindre notre camp de base. À l’aide des ressources accumulées en tuant des ennemis ou en explorant le monde de Mandragora: Whispers of the Witch Tree, ces artisans peuvent fabriquer différents équipements ou objets qui nous aideront dans notre tâche. Certains permettent même d’enchanter notre équipement, ou de dévoiler les secrets cachés lorsqu’on leur donne des fragments de carte. Pour améliorer le niveau de nos alliés, on doit fabriquer des objets, ou leur ramener différents parchemins trouvés au cours de notre aventure.

Visuellement, Mandragora : Whispers of the Witch Tree possède un style artistique unique, avec ses graphiques qui semblent peints à la main. Allant de châteaux en ruines à des marais lugubres, en passant par les inévitables donjons, les environnements sont finement détaillés. Le jeu offre une exploration de type Metroidvania, avec des zones interconnectées, des secrets à découvrir et des compétences que l’on doit débloquer pour accéder à de nouvelles zones. Il faut une bonne cinquantaine d’heures pour compléter le titre, mais, après avoir terminé la campagne principale, les joueurs peuvent se lancer dans un mode New Game Plus, conservant leur progression et affrontant des ennemis plus coriaces.

J’ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec Mandragora: Whispers of the Witch Tree et si, comme moi, vous aimez les jeux de type action/RPG, vous apprécierez la personnalité unique que ce titre apporte à la formule.

8/10

Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Développeur: Prime Game Studio

Éditeur: Knight Peak Interactive

Plateformes: PlayStation 5, Nintendo Switch, Windows, Xbox Series S/X (testé sur PS5)

Jeu disponible en français (textes à l’écran seulement)

