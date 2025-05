Les patrons ont vu leur salaire gonfler 60 fois plus rapidement que celui du travailleur moyen

Les dirigeants de sociétés ont gagné, l’an dernier, un salaire moyen de 4,3 millions de dollars. Il s’agit non seulement, dénonce l’organisation Oxfam dans une nouvelle note d’information, d’un bond de 50% de cette rémunération depuis 2019, mais cette croissance a été 56 fois plus rapide que celle du salaire du travailleur ordinaire.

La note en question, publiée le 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, révèle également qu’au Canada, si le salaire moyen d’un patron est bien moins élevé qu’à l’échelle mondiale, soit 1,65 million de dollars, il s’agit tout de même d’« une hausse de 66% par rapport à 2019 ».

À l’opposé, rapporte Oxfam, en cinq ans, le salaire du travailleur lamba n’a progressé que de 0,9%. Le Canada fait mieux: ici, les travailleurs ont vu leur rémunération s’accroître de 3% pendant cette période. Mais cela signifie, écrit l’organisme, que les dirigeants ont tout de même vu leur salaire gonfler 19 fois plus vite, comparativement à leurs employés.

« Année après année, nous assistons au même spectacle grotesque : la rémunération des PDG explose tandis que le salaire des employés et employées stagne quasiment. Il ne s’agit pas d’une faille du système, le système marche parfaitement comme prévu. Il concentre toujours plus les richesses entre les mains des plus riches, tandis que des millions de travailleurs et travailleuses peinent à payer leur loyer, à se nourrir et à se soigner », dénonce ainsi Amitabh Behar, directeur général d’Oxfam International.

Toujours au dire d’Oxfam, les milliardaires, qui sont souvent actionnaires ou propriétaires d’entreprises, « ont engrangé en moyenne 206 milliards de dollars de nouvelles richesses l’année dernière« , soit l’équivalent de 23 500 $ par heure.

En comparaison, le salaire annuel moyen, sur Terre, était de 21 000 $, en 2023.

Et Oxfam estime que les tarifs douaniers imposés par le président américain, Donald Trump, pourraient venir empirer les choses, puisque les hausses de coûts devraient être refilées aux clients, entraînant également des pertes d’emplois et la hausse parfois vertigineuse du prix de produits essentiels, augmentant d’autant les inégalités entre ultrariches et le reste de la population.

Par ailleurs, la différence n’est pas seulement entre les riches et tous les autres, mais aussi, au sein des travailleurs « ordinaires », entre les hommes et les femmes. L’équité salariale n’est ainsi pas encore atteinte dans bien des pieds, y compris au Canada où, selon un recensement effectué auprès de 262 entreprises, les hommes gagnaient 16% de plus que les femmes en 2023, une hausse de deux points de pourcentage comparativement à l’année précédente.

De l’avis de Julie McClatchie, analyse politique chez Oxfam-Québec, la différence disproportionnée entre les salaires des PDG et ceux des employés, y compris à l’intérieur de nos frontières, « n’est pas une anomalie, c’est le reflet d’un système fiscal injuste ».

Imposer plus, la solution?

Contre ces écarts jugés comme étant aberrants, l’idée d’Oxfam est claire: en finir avec les privilèges fiscaux qui permettent à ces patrons de gagner des dizaines, voire des centaines de fois plus que leurs employés – au Canada, écrit-on, les salaires patronaux sont 210 fois plus importants que ceux des travailleurs, en moyenne.

« Nous appelons le gouvernement fédéral à mettre fin aux privilèges fiscaux des plus riches », indique encore Mme McClatchie, qui réclame notamment « un taux d’imposition marginal d’au moins 75% sur les plus hauts revenus afin de décourager les rémunérations astronomiques des PDG d’entreprises », ainsi qu’un impôt minimum mondial de 25% sur les multinationales.