Wolf Man: crier au loup

Après avoir signé une réimagination magistrale de l’homme invisible, Leigh Whannell peut-il réussir le même tour de force avec le personnage du loup-garou? Il est maintenant possible de se faire sa propre idée avec la sortie en 4K, Blu-ray et DVD de Wolf Man.

Disparu sans laisser de traces dans les bois de l’Oregon depuis déjà de nombreux mois, Grady Lovell vient tout juste d’être déclaré officiellement mort par les autorités. Son fils Blake hérite donc de la demeure familiale isolée au cœur de la région montagneuse de Wellington. Il décide de se rendre sur place avec son épouse Charlotte et sa fille Ginger pour nettoyer les lieux avant de mettre la propriété en vente. À la tombée de la nuit, en tentant d’éviter une forme humaine se dressant sur la route, le camion de déménagement qu’il conduit dérape et s’écrase dans la forêt. Pourchassé par ce qui a toutes les apparences d’un animal sauvage, la petite famille trouve refuge dans la maison où ils se rendaient et s’y barricadent, mais dans sa fuite, Blake a été griffé par la créature. Commence alors une interminable nuit alors qu’il tombe malade, atteint par un mal aussi mystérieux qu’inexplicable.

Leigh Whannell n’est pas le dernier venu dans le monde de l’horreur. En plus d’être, avec son ami James Wan, le cocréateur de la prolifique franchise Saw, il a signé une réinvention géniale d’un autre monstre classique d’Universal en 2020 avec The Invisible Man, qui injectait une dimension sociale à l’intrigue. On se demande donc comment il a pu réaliser un navet aussi mauvais que Wolf Man. Bien qu’il tente de mettre de côté l’aspect surnaturel de la lycanthropie en faveur d’une explication réaliste, soit une infection, le film repose sur une formule éculée du genre, c’est-à-dire un groupe de personnes devant survivre jusqu’à l’aube dans une maison isolée au cœur de la forêt. Le scénario place plusieurs éléments au début (comme la disparition d’un randonneur en 1995), mais ne développe jamais ces idées. Au final, il est difficile de ne pas baîller en visionnant ce long-métrage plus ennuyant qu’épeurant.

En plus d’être un huis clos doté d’un rythme de tortue, Wolf Man est aussi une œuvre à la cinématographie particulièrement sombre. Oui, il est toujours préférable de visionner les films d’horreur le soir avec la lumière tamisée, mais si vous regardez ce long-métrage de jour, vous ne verrez rien du tout. Heureusement, les maquillages transformant graduellement Blake en loup-garou sont assez réussis, sinon, il ne resterait pas grand-chose de positif à dire sur cette production. Au-delà des prothèses en latex, Christopher Abbott livre une performance solide, en affichant un comportement de plus en plus animal à mesure que l’intrigue progresse. Incarnant son épouse, Julia Garner fait du mieux qu’elle peut avec un personnage dont la personnalité est aussi mince qu’une feuille de papier. Même la jeune Matilda Firth, qui joue la fille du couple, réussit mieux à tirer son épingle du jeu.

En se procurant la version ultra-haute définition de Wolf Man, on obtient le film à la fois sur disque 4K et sur Blu-ray. L’édition compte aussi un peu plus de trente minutes de matériel supplémentaire, réparti en quatre revuettes. Dans la première, les comédiens, le réalisateur et la productrice parlent du regard neuf qu’ils souhaitaient poser sur le classique. La conception et les maquillages du loup-garou qui, selon étapes de transformation, prenait entre 2 et 7 heures à appliquer, est le sujet de la seconde. La troisième revuette explique la décision d’utiliser des effets pratiques plutôt que par ordinateur pour ajouter au réalisme de l’œuvre, et la dernière se consacre au travail sonore, excellent par ailleurs. On compte également une piste de commentaires livrée par Leigh Whannell.

Après le succès de The Invisible Man, Leigh Whannell livre une réinvention très décevante du loup-garou, et son Wolf Man n’apporte malheureusement pas grand-chose de neuf à la formule. Vous aurez probablement beaucoup plus de plaisir en regardant la version originale de 1941.

5/10

Wolf Man

Réalisation: Leigh Whannell

Scénario: Leigh Whannell et Corbett Tuck

Avec: Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast, Zac Chandler et Benedict Hardie

Durée: 102 minutes

Format : UHD (4K et Blu-ray)



Langue : Anglais, allemand, espagnol, italien et français