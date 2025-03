Eternal Strands: les tisserands du pouvoir

Grâce à un système de magie affectant non seulement les ennemis, mais également l’environnement et des combats épiques contre des titans gigantesques, le studio montréalais Yellow Brick Games frappe un grand coup avec Eternal Strands, leur tout premier jeu.

L’Enclave était le cœur du commerce et de la magie dans le royaume avant qu’un cataclysme ne s’abatte sur l’endroit il y a déjà plusieurs décennies. Aujourd’hui, la cité antique est isolée derrière le Voile, une barrière que l’on dit infranchissable. Dans Eternal Strands, on incarne Brynn, une jeune femme intrépide faisant partie d’un groupe de Tisserands, des guerriers alliant épée et sorcellerie, qui parviennent à s’introduire sur ce territoire oublié dans l’espoir de récupérer des reliques et de percer le mystère derrière les événements ayant coupé l’ancienne capitale du reste du monde.

Eternal Strands est le tout premier jeu développé par le studio québécois Yellow Brick Games. Comme dans la plupart des titres d’action-aventure, le focus est principalement mis sur le combat. Pour se défendre, on dispose d’un arsenal classique (épée à une ou deux mains, bouclier, arc, etc.). On peut esquiver ou bloquer les attaques des assaillants, des mécaniques assez standards, mais l’expérience se distingue surtout par son système de magie, qui permet aux joueurs d’interagir de manière créative avec les ennemis, tout comme avec l’environnement, ce qui ajoute une dimension stratégique aux affrontements.

La télékinésie permet non seulement de balancer des ennemis en bas des falaises ou contre des murs, mais aussi de projeter divers objets sur eux. On manie également le feu ou la glace, mais plutôt que d’être de simples projectiles magiques, ces habiletés se propagent à l’ensemble de l’environnement lorsqu’on les utilise. On peut par exemple enflammer un arbre et le lancer sur un adversaire avec ses pouvoirs de télékinésie, figer un ennemi sur place en gelant l’eau dans laquelle il prend pied, ou créer des blocs de glace et s’en servir comme un pont pour atteindre des endroits autrement inaccessibles.

On n’acquiert pas d’expérience en éliminant des ennemis ou en accomplissant des quêtes dans Eternal Strands. La seule façon d’augmenter sa puissance ou d’améliorer ses habiletés passe par l’équipement. On amasse toutes sortes de matières premières lors de notre aventure, servant à créer de nouvelles armes et pièces d’armures qui bonifient notre capacité d’attaque ou de résistance. Une mécanique fort intéressante permet de reforger les différentes pièces de notre équipement en remplaçant certaines composantes par des matériaux plus rares. On ne perd donc jamais de précieuses ressources.

Améliorer nos pouvoirs magiques est une tâche un peu plus complexe. Pour ce faire, on doit tout d’abord affronter l’un des nombreux titans se trouvant dans le monde d’Eternal Strands, des créatures aussi grosses que des édifices sur lesquelles on grimpe pour détruire peu à peu leurs points faibles avant de leur porter le coup fatal. Lorsque ces géants sont finalement à notre merci, il faut ensuite retirer le filament qu’ils abritent et l’intégrer à sa cape de retour au camp de base pour acquérir de nouvelles habiletés ou augmenter la puissance de celles que l’on possède déjà.

Les matières premières que l’on récolte permettent en plus d’améliorer les quatre stations qui se trouvent à notre camp, soit la caravane de Casmyn, qui augmente les emplacements de notre inventaire et le nombre d’items que l’on peut ramener avec soi quand on meurt, la forge de Sola, où l’on fabrique des armes et armures de plus en plus puissantes avec les plans que l’on découvre au fil de l’aventure, les archives de Laen, servant à la fabrication de diverses potions, et l’ouvroir de Dahm, le tisserand pouvant améliorer les pouvoirs magiques de notre cape.

Les environnements colorés et variés d’Eternal Strands offrent une expérience visuelle agréable et invitent les joueurs à explorer un monde riche en détails et en mystères, mais malheureusement, les ennemis que l’on doit affronter manquent un peu de variété. La barre d’endurance somme toute assez limitée de notre héroïne peut rendre certaines phases du jeu, comme l’escalade ou les combats, frustrantes, surtout que, contrairement à son équipement ou ses pouvoirs magiques, elle ne peut pas être améliorée au fil du temps.

Empruntant autant à Immortals Fenyx Rising qu’à Shadow of the Colossus, Eternal Strands offre une expérience d’action-aventure unique qui saura plaire aux amateurs du genre. Il s’agit d’un excellent coup d’envoi pour Yellow Brick Games, et on a bien hâte de voir ce que le studio québécois nous réserve dans l’avenir.

7.5/10

Eternal Strands

Développeur et éditeur: Yellow Brick Games

Plateformes: PlayStation 5, Windows, Xbox Series S/X (testé sur PS5)

Jeu disponible en français