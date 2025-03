L’énergie solaire est devenue une cible de la polarisation politique en ligne

Une récente analyse de publications sur les médias sociaux révèle que l’appui envers l’énergie solaire demeure solide, bien que cet appui ait largement diminué entre 2016 et 2022. Cette étude indique également que ce type d’énergie est devenue une question de plus en plus polarisante, surtout aux États-Unis. De fait, cette variation dans l’enthousiasme envers l’énergie solaire semble être alimentée par l’opposition dans des régions plus « rouges » de chez l’Oncle Sam.

Ces travaux sont publiés dans le Journal of Computational Social Science.

« Aux États-Unis, on a constaté une forte hausse dans le secteur de l’énergie solaire, entre 2013 et 2022, mais cette croissance n’a pas été uniforme – certaines régions ont accueilli davantage de technologies liées à l’énergie solaire qu’ailleurs », mentionne Serena Kim, l’une des autrices de l’étude, et professeure adjointe d’administration publique à l’Université de Caroline du Nord.

« Les attitudes des gens envers le solaire peuvent influencer le domaine de la politique et avoir un impact important sur l’énergie verte, et nos travaux révèlent que ces attitudes en question sont largement alimentées par la joute politique », a encore indiqué la Pre Kim.

Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont recueilli plus de huit millions de messages liés à l’énergie solaire, et qui ont été publiés sur X entre 2013 et 2022. Ces messages provenaient d’utilisateurs ayant activé l’affichage de leur emplacement sur leur compte public.

Les auteurs des travaux ont ensuite utilisé des outils analytiques pour caractériser le sentiment de chaque message, soit positif, neutre ou négatif envers l’énergie solaire.

« Nous avons constaté que la majorité des gens soutiennent le développement de l’énergie solaire – cela n’a pas changé », soutient la Pre Kim. « Cependant, la majorité a fondu. »

L’appui envers l’énergie solaire a ainsi atteint un pic en 2016, avec 65% de messages positifs, pour seulement 7% de statuts négatifs. En 2022, toutefois, on ne comptait plus que 58% de messages favorables, et la proportion de messages négatifs avait bondi à 28,4%.

« L’une des principales conclusions, ici, est que les messages neutres sont passés de 41,9% de tous les « tweets », en 2016, à seulement 13,3% des publications, en 2022″, indique encore la Pre Kim. « Cela nous indique que les avis à propos de l’énergie solaire sont devenus largement plus polarisés. »

Des différences selon la couleur politique

Les chercheurs ont également constaté qu’il existait de grandes différences, entre les différents États américains, dans l’appui à l’énergie solaire. En moyenne, les cinq États où l’on recensait le plus d’appui envers cette forme d’énergie, pendant la période étudiée, étaient le Vermont, le Massachusetts, New York, le Nouveau-Mexique et le Colorado.

À l’opposé, c’est en Alabama, en Louisiane, en Oklahoma, en Idaho et au Dakota du Nord que l’on a dénombré le plus de messages négatifs.

« En plus de différences régionales, nous avons par ailleurs découvert des écarts importants en lien avec les préférences politiques d’une région », a encore mentionné la Pre Kim.

« Par exemple, en 2016, l’appui à l’énergie solaire dans les villes à tendance républicaine était inférieur de seulement deux points de pourcentage que dans les municipalités votant davantage démocrate. Mais en 2022, la différence entre ces deux types de villes était maintenant de 30 points de pourcentage. »

« Si nous voulons développer des sources d’énergie plus propres et décentralisées, nous devons comprendre l’opinion publique envers des technologies comme l’énergie solaire », soutient la chercheuse.

« Cette étude est un pas dans cette direction, en offrant un aperçu de la façon dont ce sentiment change, en plus d’avancer des hypothèses pour expliquer cette transformation. »