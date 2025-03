Moccione: ode al dente à la gourmandise

Dès les premières pages de Moccione, un récit sur l’amour culinaire de deux êtres amoureux croisant leurs cœurs et casseroles, on tombe sous le charme de l’histoire de Luca Cianciulli et Maxime Landry.

Il ne peut en être autrement; leur art de vivre conquiert tous les sens. Leur relation amoureuse née auprès des fourneaux du fameux Toqué! et leur passion pour l’art culinaire touche par sa sincérité, sa vérité d’aimer à deux la bonne chère, le vin italien.

Et de fait, les deux membres de couples réussissent aisément à diffuser bonheur et ivresse autour d’eux. Car pour se laisser transporter à leur suite, il ne suffit que de fermer les yeux et à humer les parfums qui se dégagent de leur restaurant Moccione sis sur la rue Villeray.

Cette « cuisine de cœur », définie par les deux chefs, se savoure par le verbe et les photographies de Maude Chauvin dans une simplicité et une pureté des clichés. Du plat exquis des artichauts, fonduta et noisettes, à l’empreinte des doigts sur la focaccia de leur « William d’amour », on fond à la vue de ces photographies. Et ce, en sept chapitres délicieux, de l’antipasti au dolci, en une sélection de recettes soigneusement retranscrite pour les tenter à la maison.

Ces histoires et recettes de Luca – figure marquante de l’émission Les chefs! en 2024, où il a raflé le titre de grand vainqueur – et Maxime, sa compagne avec laquelle l’Italie et son art de vivre s’incarnent, entourés de leurs proches tout aussi attachants, relève d’une joie collective d’être attablés pour célébrer la vie. L’ouvrage comporte aussi de sages philosophies propices au sourire immédiat, en italien et traduites en français. Parmi ces perles: « Parce que les tagliatelle de nonna Pina sont bien plus efficaces que n’importe quel médicament. »

Un livre dédié à tous les amoureux de l’Italie, qui y trouveront aussi des photographies de lieux à couper le souffle du pays à la forme de botte.

Moccione – Histoires et recettes de notre petit resto italien, publié aux Éditions Cardinal