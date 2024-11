L’argent comptant, une partie de nous-mêmes?

Si les espèces sonnantes et trébuchantes se font de plus en plus rares, à mesure que nous utilisons nos cartes de débit et de crédit, voire notre téléphone ou des sites transactionnels comme PayPal, pour effectuer des achats, une nouvelle étude récemment publiée dans Qualitative Market Research indique que pour mieux comprendre nos dépenses – et éviter les achats impulsifs –, le bon vieux billet de banque serait encore bien utile.

Selon le Dr Jashim Khan, professeur adjoint de marketing à l’Université de Surrey et principal auteur de l’étude, « la nature viscérale de l’argent comptant – son odeur, sa texture, et le geste de le compter – crée une connexion émotionnelle qui n’est pas présente lorsqu’il est question de paiements numériques. Lorsque nous manipulons de l’argent, nous ne faisons pas que dépenser; nous nous séparons d’une partie de nous-mêmes ».

L’équipe de recherche a mené ses travaux au sein de deux cultures différentes, ainsi qu’à deux époques largement différentes, soit en Nouvelle-Zélande, en 2013, et en Chine, en 2023. Les auteurs des travaux se sont tournés vers des groupes de discussion et des questionnaires pour obtenir des données à propos de l’expérience des consommateurs avec les méthodes de paiement traditionnelles et les méthodes numériques.

Les participants ont été invités à décrire leurs sentiments et comportements en lien avec l’utilisation de ces différents modes de paiement. Les chercheurs ont ainsi constaté que l’utilisation du comptant alimentait un sentiment plus vif lié au fait de dépenser, tandis que les cartes et les applications menaient souvent à une déconnexion avec l’argent dépensé.

Si 50% des transactions, en Chine, sont effectuées via des applications, les participants ont fait état d’un sentiment réduit de contrôle de leurs finances. L’un d’entre eux a ainsi noté que « la monnaie numérique ne donne pas l’impression de dépenser son propre argent; il n’y a pas de concept d’argent, mais le comptant est différent; on a toujours l’impression que vos fonds diminuent lorsque vous l’utilisez ».

Ce sentiment a d’ailleurs été constaté dans le cadre des deux études, et vient sous-tendre le poids émotionnel du comptant, comparativement à ses équivalents numériques.

Les travaux de recherche ont aussi révélé que si les gens sont heureux et se sentent en sécurité, lorsqu’ils utilisent des applications de paiement, ils éprouvent parfois un sentiment de perte lorsqu’ils dépensent de l’argent comptant. Parmi les réactions émotionnelles liées au comptant, on retrouve de la tristesse et de la culpabilité, ce qui reflète une connexion psychologique plus profonde avec l’argent comptant.

Par comparaison, indique l’étude, la facilité des paiements numériques entraîne parfois des dépenses inutiles ou impulsives, alors que l’aspect tangible du comptant est remplacé par des nombres abstraits sur un écran.

Toujours selon le Dr Khan, « notre recherche démontre que le comptant n’est pas que de l’argent – c’est une façon de rester connectés à ce que nous dépensons. Tenir de l’argent dans nos mains nous rappelle sa valeur, une chose que les paiements numériques peuvent aisément nous faire oublier. Alors que nous utilisons de plus en plus les modes électroniques, il est important de se rappeler les leçons du comptant en matière de dépenses intelligentes ».

« Nous ne disons pas que le comptant est périmé; en fait, nous repensons notre façon de voir et de gérer l’argent à mesure que les choses changent. Passer à une société sans argent comptant veut dire que nous devons comprendre comment les différents choix, en matière de paiement, on un effet sur nous, pas seulement financièrement, mais aussi sur le plans émotionnel. Le fait de savoir cela peut nous aider à prendre de meilleures décisions financières, dans un monde où l’argent a souvent l’air invisible. »