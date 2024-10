Twisters: une nouvelle génération de chasseurs de tornades

Suite indirecte au film catastrophe de 1996 mettant en vedette Helen Hunt et le défunt Bill Paxton, est-ce que Twisters, disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD, s’avère à la hauteur de cet immense classique du genre?

Dans le cadre d’un projet étudiant, Kate Carter et quatre de ses amis ont tenté de lancer des barils remplis d’une solution de polyacrylate de sodium dans l’entonnoir nuageux d’une tornade afin de réduire son intensité, mais malheureusement, trois des membres de l’équipe ont trouvé la mort après avoir été coincés au milieu du tourbillon. Cinq ans plus tard, la jeune femme s’est installée à New York, où elle travaille pour le National Weather Service. Un beau jour, son ancien complice (et le seul autre survivant), Javi, lui rend visite. Ayant réussi à mettre la main sur des prototypes de radars mobiles, il demande l’aide de Kate pour effectuer des numérisations en trois dimensions des phénomènes météorologiques extrêmes en Oklahoma. Toujours traumatisée par les événements tragiques mais motivée par l’espoir de sauver des vies, elle accepte de l’accompagner durant une semaine, en pleine saison des tornades.

Twisters est une suite « thématique » plutôt que directe, puisque, à part la présence au début du radar Dorothy V (qui avait été conçu par les personnages joués par Bill Paxton et Helen Hunt dans le long-métrage original) et le fait que l’action se déroule aussi en Oklahoma, rien ne relie vraiment les deux œuvres. Réputé pour son amour de la vulgarisation scientifique, Michael Crichton signait le scénario du film catastrophe de 1996, et cet aspect est beaucoup moins présent cette fois-ci. Au-delà de la simple destruction, l’intrigue ajoute une dimension humaine en mettant en vedette une jeune femme qui devra surmonter ses peurs, et oppose deux équipes de chasseurs de tornades concurrentes, l’une sérieuse cherchant à faire avancer la science et à sauver des vies, et l’autre principalement motivée par les sensations fortes et le nombre de visionnements sur YouTube, mais dans l’ensemble, la production n’apporte rien de vraiment nouveau à la formule, et on a l’impression de visionner un remake moins bien réussi.

On regarde un film catastrophe d’abord et avant tout pour le spectacle de la nature se déchaînant, et avec ses débris virevoltant dans les airs, ses éoliennes prenant feu, ses camions soulevés par le vent et ses maisons soufflées en une fraction de seconde, Twisters ne déçoit pas à ce chapitre, même s’il n’offre pas de scène mémorable comme l’iconique vache volante du long-métrage de 1996. Dans la peau de Kate Carter, Daisy Edgar-Jones (War of the Worlds) transmet bien la vulnérabilité de cette femme ayant vécu un grave traumatisme. Débutant comme un homme prétentieux et imbu de lui-même avant de révéler la véritable profondeur de son caractère, l’interprétation de Glen Powell (Top Gun : Maverick) est charismatique, et crédible. La distribution compte également Anthony Ramos ou David Corensweet, mais tous les personnages secondaires sont peu étoffés, et ne disposent pas de beaucoup de temps d’écran.

La version haute définition de Twisters inclut le film sur un disque au format Blu-ray, mais n’offre pas de code pour télécharger une version numérique, comme c’est souvent le cas avec les parutions modernes. On retrouve toutefois plus d’une heure de matériel supplémentaire sur l’édition, à commencer par trois scènes retirées du montage, une compilation des décrochages les plus drôles, et une piste de commentaires livrée par le réalisateur Lee Isaac Chung. Dans la première revuette, les membres de l’équipe de production parlent de leur amour de l’œuvre originale et des motivations pour faire cette suite. La seconde traite des effets spéciaux, ainsi que des cascades. On a aussi droit à un court document consacré aux camions modifiés du long-métrage, un autre sur la création des effets sonores, et des entrevues avec les vrais chasseurs de tornade ayant agi comme consultants. Finalement, une visite guidée du plateau de tournage par le comédien Glen Powell complète le menu.

Même si les effets visuels s’avèrent à la hauteur et sauront satisfaire tous les amateurs de films catastrophes, un scénario prévisible et banal empêche Twisters de devenir un classique, comme le long-métrage de 1996 dont il se veut la suite.

6/10

Twisters

Réalisation: Lee Isaac Chung

Scénario: Mark L. Smith et Joseph Kosinski (d’après les personnages crées par Michael Crichton)

Avec: Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney, Harry Hadden-Paton, Sasha Lane et David Corensweet

Durée: 122 minutes

Format : Blu-ray

Langue : Anglais, français et espagnol

