Trop humains, ou quid de nous envers les autres?

Humour et autodérision pour cette comédie Trop humains proposée en ouverture de la saison du Quat’Sous. Écrite par Étienne Lepage et mise en scène par Catherine Vidal, codirectrice du théâtre, Trop humains expose sous forme de saynètes un éventail de travers humains dans lesquels nous n’avons aucun mal à nous reconnaître.

Tout y passe: mauvaise foi, égoïsme, ingratitude, nombrilisme, mensonge, intolérance… rien de si grave, des situations assez quotidiennes, mais qui montrent le manque de hauteur de l’humanité.

La première scène tente d’ailleurs de proposer un peu de hauteur avec l’intervention de Platon, le philosophe des idées. Pour Étienne Lepage, ce départ dans les hautes sphères de la réflexion suffit possiblement à démontrer la bassesse de la réalité de l’humain, ou pour le moins son côté terre à terre, avec pour base son narcissisme individuel qui prend souvent le dessus.

Ainsi, 10 joyeux drilles, entre Pierrots la lune et Polichinelles clownesques très colorés, excessifs dans leurs paroles, leurs colères, leurs découragements, leurs certitudes, mais sans bien sûr s’en rendre compte, se succèdent pour illustrer nos travers à l’égard des autres.

Un père, non sans quelque intention cachée, prétend enseigner certains grands principes à son fils; une meneuse, sous prétexte de dénoncer des injustices, réclame l’excès d’injustice suivie par une foule hystérique; une femme fait preuve de mauvaise foi, peut-être pour éviter d’admettre sa procrastination… L’une des scènes les plus réussies est celle qui dénonce notre manque de gratitude à l’égard de la facilité de nos vies par notre accès à un confort qui ne va pas forcément de soi.

J’aurais préféré le même exposé, mais inclus dans une pièce qui comporte une trame narrative.

Ceci étant dit, la succession des scénettes est présentée de manière habile et les acteurs sont vraiment remarquables dans des performances souvent physiques qui ajoutent à la drôlerie du texte. Celui-ci comporte de petites perles et tout va très vite dans ce tourbillon de couleurs et de surprises. La pièce donne à rire et à réfléchir; les acteurs sont parfaits. On en sort un peu assommé, mais réjoui, avec de la matière pour repenser notre rapport à nous-mêmes et aux autres.

Trop humains, du 11 septembre au 5 octobre 2024 au théâtre de Quat’Sous, à Montréal

Une création du Théâtre de Quat’Sous en collaboration avec DLD

Texte: Étienne Lepage

Mise en scène: Catherine Vidal

Interprétation: Stefanelle Auger, Luc Bourgeois, Félix Collard, Thomas Derasp-Verge, Chantal Dupuis, Renaud Lacelle-Bourdon, Didier Lucien, Mireille Métellus, Tiffany Montambault et Ève Pressault