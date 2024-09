En Allemagne, l’extrême droite gagne des adeptes avec d’anciennes peurs et de nouveaux prétextes

Que se passe-t-il, dans l’est de l’Allemagne? Après avoir solidifié ses bases dans plusieurs régions du pays, voilà que le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) vient d’obtenir le plus grand nombre de voix (32,8%) lors d’une élection dans la région de Thuringe (centre-est), une première depuis les années sombres du Parti nazi. Selon une spécialiste, cette victoire est imputable à de récents enjeux, comme l’immigration, mais aussi au ressentiment post-réunification, toujours bien présent.

Et la Thuringe n’est pas un cas isolé: en Saxe (est), AfD a obtenu un peu moins de votes, mais malgré tout près du tiers (30,6%) des voix. De quoi grandement inquiéter le chancelier Olaf Scholz et sa coalition au pouvoir.

« C’est franchement inquiétant », juge ainsi Hope M. Harrison, professeure d’histoire et de relations internationales à l’Université George Washington, dans la capitale américaine.

« Évidemment, la montée en puissance de l’extrême droite inquiète en Allemagne, en raison de l’historique du pays. De tels résultats électoraux mènent à de grands titres en raison du passé nazi, mais cela fait aussi peur, parce qu’au moins le tiers de l’électorat, du moins dans les deux États de Thuringe et de Saxe, ne sont pas contents du gouvernement actuel. »

Selon la chercheuse, ces citoyens « se sentent vraiment laissés de côté ». « Et bien sûr, plusieurs pays dans le monde traversent cette période où l’extrême droite prend de l’importance, y compris les États-Unis, mais dans le cas allemand, il s’agissait d’une très forte participation électorale, de l’ordre de 74 à 76%. Il y a donc un grand nombre de gens qui se préoccupent de la situation actuelle, et qui sont insatisfaits », ajoute-t-elle.

Un contexte particulier

S’il est vrai que les extrêmes semblent gagner des adeptes, un peu partout dans le monde – l’Italie est dirigée par l’extrême droite; la France l’a échappé belle au deuxième tour des législatives, plus tôt cette année, et Donald Trump a encore des chances de l’emporter contre Kamala Harris, en novembre –, Mme Harrison juge qu’il existe un ensemble de circonstances spécifiques qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe en Allemagne.

« D’un côté, la raison pour laquelle plusieurs pays sont aux prises avec l’extrême droite, et plus spécifiquement un contrecoup anti-immigration, est que le nombre de personnes fuyant leur pays est en hausse, que ce soit des suites d’une guerre, d’une persécution politique, ou encore de la crise climatique… On sent vraiment le retour du balancier, en termes d’ouverture et de disposition à accueillir des réfugiés. Par exemple, en Europe, à la fin de la Guerre froide, il y a 35 ans, l’atmosphère était complètement différente », a rappelé la Pre Harrison.

« C’est en partie la mondialisation, les guerres, les mouvements de populations… Tout cela mène à de la peur. Les gens sont inquiets, ils veulent préserver ce qu’ils ont, ils souhaitent que l’État consacre ses ressources pour les « vrais » Allemands, ou encore les « vrais » Américains… »

« La deuxième chose qui se passe, spécifiquement en Allemagne, est le fait de constater que la division de l’Allemagne semble perdurer, même si cela fait bientôt 35 ans depuis la réunification. Et cela dérange les leaders au gouvernement. Il existe encore d’importantes différences électorales entre l’Est et l’Ouest. Et au cours des 10, 15 dernières années, on remarque une augmentation prononcée dans l’expression des populations, dans l’est de l’Allemagne, à propos du fait qu’elles se sentent laissées pour compte », a poursuivi la spécialiste.

Au dire de la Pre Harrison, donc, une partie des habitants de ce qui était l’Allemagne de l’Est, sous contrôle de l’URSS, juge qu’au moment de la réunification, les promesses de l’Ouest n’ont jamais été réalisées, ou ne l’ont été que partiellement, notamment en termes de relance économique et d’investissements gouvernementaux. « Sans avoir droit au chapitre, non plus », évoque la chercheuse.

Cette dernière précise d’ailleurs que la majorité des électeurs de l’AfD ne souhaite pas un retour de la croix gammée et de l’Allemagne nazie, ou même de la tyrannie sous les Soviétiques. « Oui, il y a définitivement des néonazis chez les leaders et les partisans, mais je dirais que c’est surtout plus qu’un vote de protestation: c’est du nationalisme, incluant un nationalisme culturel. Surtout qu’en Allemagne de l’Est, il y avait beaucoup moins d’interactions avec des étrangers. »

« C’est aussi qu’une bonne partie de cette population n’a jamais vraiment reçu l’éducation nécessaire pour accepter l’Holocauste, et n’a pas vraiment pris d’engagement à lutter contre le racisme. Ce n’était pas vraiment quelque chose qui existait à l’Est, car la rhétorique voulait que les communistes étaient les véritables ennemis, et que les nazis luttaient contre les communistes », explique la professeure.

Selon celle-ci, « il est donc beaucoup plus facile de continuer à avoir des sentiments racistes, que ce soit contre les juifs ou les musulmans ».

L’immigration, mais aussi l’Ukraine

Malgré la lourdeur de la tendance électorale en Allemagne, et plus spécifiquement à l’Est, Hope Harrison juge qu’il ne faut pas se décourager, et que la démocratie a encore de beaux jours devant elle, dans ce pays.

« Dans ces deux États, oui, 30 et 33% des gens ont voté pour l’AfD, mais ça veut dire qu’environ 70% des électeurs ont voté pour d’autres partis. Cependant, une bonne part des gens ont voté pour l’autre parti qui cherche à brasser la cage – la Sahra Wagenknecht Alliance, campée très à gauche, NDLR –, et qui est aussi opposé à l’immigration. »

De l’avis de Mme Harrison, cette jeune formation partage certaines positions de l’AfD, notamment sur les nouveaux arrivants, mais « combine cela à un genre d’idée d’équité sociale ». « Ils se décrivent comme des gauchistes conservateurs », a-t-elle ajouté.

Et la guerre en Ukraine a aussi une influence sur la scène politique allemande, ces deux partis extrémistes s’appuyant sur l’opposition aux choses militaires dans le pays, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, pour vertement dénoncer l’appui offert à Kiev par Berlin, pour combattre l’invasion russe.

« En fait, les deux partis soutiennent que tous ces milliards envoyés à Kiev pourraient être mieux dépensés à l’intérieur des frontières allemandes, pour aider la population locale. »

« Ces deux formations font campagne autour de l’idée de paix: cessez d’envoyer des armes à l’Ukraine, aidez à négocier la fin de la guerre, entretenez de bonnes relations avec la Russie… Et cela joue vraiment sur les sentiments de plusieurs Allemands pour qui, après les nazis, Berlin ne devrait jamais s’impliquer dans des questions militaires », a poursuivi la professeure.

En un certain sens, le débat sur l’aide militaire à l’Ukraine qui a cours en Allemagne trouve écho dans plusieurs autres pays, notamment la France, mais aussi les États-Unis et le Canada, pour ne nommer que ceux-là. Partout, certains mouvements politiques critiquent plus ou moins ouvertement l’implication des gouvernements pour aider à lutter contre l’invasion russe.

Aux États-Unis, d’ailleurs, le Parti républicain, avec Donald Trump à sa tête, a déjà laissé entendre que Kiev avait déjà reçu beaucoup trop d’argent de la part de Washington, l’ex-président se targant même de pouvoir négocier « rapidement » la paix, s’il était réélu.

De retour en Allemagne, la Pre Harrison trace le portrait d’un pays subissant deux crises au même moment: une première à propos d’une réunification jamais totalement complétée, du moins selon les habitants de l’Est, mais aussi un État confronté à des enjeux tout à fait contemporains, comme une forte hausse de l’immigration et la nécessité d’appuyer la défense de l’Ukraine, dans un contexte où les dissensions à propos de l’utilisation des ressources gouvernementales alimentent la grogne.

« Le grand défi, maintenant, est de savoir quoi faire; dans les États de Thuringe et de Saxe, on en est à négocier la formation d’une coalition gouvernementale, comme c’est la norme, en Allemagne », explique la Pre Harrison.

« Cela peut durer pendant des semaines, voire des mois. Ce sera très compliqué de parvenir à un accord. Mais l’aspect le plus important, c’est que tous les grands partis refusent de négocier avec l’AfD. Et le problème, c’est que d’un côté, on peut comprendre le geste. Mais de l’autre, cela alimente la colère des gens qui estiment que le gouvernement ne les écoute pas. Cela pourrait pousser encore plus de gens dans les bras de ce parti. »

Chose étrange, par ailleurs, l’AfD, puisqu’elle ne gouverne jamais, peut continuer de proposer les idées les plus extrêmes, mais n’est jamais soumise au même examen détaillé que les partis qui, eux, forment le gouvernement, mentionne encore la professeure.