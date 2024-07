American Fiction: l’œuvre au noir

Mettant en vedette l’excellent acteur Jeffrey Wright dans un rôle taillé sur mesure pour lui, le film American Fiction, disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD, aborde avec intelligence et humour une forme de racisme insidieuse répandue dans la littérature et le cinéma américain, et qualifiée de « Black torture porn ».

Surnommé « Monk » par sa famille et ses amis, Thelonious Ellison enseigne la littérature dans une université de Los Angeles. C’est aussi un écrivain frustré, dont les ouvrages ne remportent pas vraiment de succès. Son plus récent manuscrit, qu’il a mis des années à terminer, est systématiquement rejeté par les éditeurs. Ceux-ci lui suggèrent plutôt d’écrire des œuvres sur la « réalité » des Afro-Américains dans un style plus « noir », mais du propre aveu de l’auteur, la chose la plus noire qu’on retrouve dans ses livres est l’encre.

Monk décide alors d’écrire sous le pseudonyme Stagg R. Leigh un roman parodique rempli de membres de gangs violents, de drogue, d’argot de rue, de pères indignes, de brutalité policière et de tous les stéréotypes considérés comme le quotidien des Noirs vivant aux États-Unis. À son grand dam, le livre devient la blague la plus lucrative de sa carrière, alors qu’il se hisse parmi les best-sellers et qu’on lui offre même quatre millions de dollars pour l’adapter au cinéma. De plus en plus frustré par la situation, l’auteur parviendra-t-il à maintenir cette charade?

Esclavage, ségrégation, racisme systémique, brutalité policière, on ne peut nier les horreurs vécues depuis des siècles par la population noire aux États-Unis. Il est évidemment normal, dans un désir de représentativité, de vouloir dépeindre ces aspects peu reluisants de la société au cinéma et dans la littérature, mais il ne faudrait toutefois pas réduire le vaste spectre de l’expérience afro-américaine à ces stéréotypes. C’est le sujet délicat, mais incroyablement important, qu’aborde American Fiction.

Mettant en vedette un écrivain qui ne s’est jamais défini par sa race ou la couleur de sa peau, le long-métrage alterne entre drame et comédie, et utilise un humour caustique pour se moquer des quotas de diversité, de l’interdiction du mot en « N » dans un contexte académique, ou du « Black torture porn », un style de fiction dépeignant la douleur et les traumatismes des personnes racisées de manière excessive dans le seul but de divertir ou de réconforter un public majoritairement blanc dans ses préjugés.

S’étant fait remarquer comme scénariste sur l’émission The Nightly Show with Larry Wilmore et la géniale série Watchmen de HBO, Cord Jefferson passe derrière la caméra pour la toute première fois avec American Fiction. Sa réalisation est certes fonctionnelle, mais demeure assez peu remarquable dans l’ensemble. Sa mise en scène est beaucoup plus inventive, avec une séquence où les deux protagonistes jouent la scène que Monk est en train d’écrire devant lui et lui demandent ce qu’ils doivent dire ensuite, ou encore les trois finales différentes du film se succédant l’une après l’autre.

Le rôle de Thelonious Ellison, un intellectuel cynique n’ayant pas la langue dans sa poche, semble avoir été écrit sur mesure pour Jeffrey Wright, et une fois de plus, le talentueux acteur livre une performance éblouissante, qui lui a d’ailleurs valu d’être nommé aux Oscars cette année. Il est appuyé par une distribution de talent, qui peut compter sur des comédiens de la trempe d’Erika Alexander (Get Out), Sterling K. Brown (Black Panther) et Leslie Uggams (Deadpool). Le vétéran Keith David fait même une apparition.

La version haute définition de American Fiction inclut le film sur disque Blu-ray, et s’accompagne d’un code pour télécharger une copie numérique. Il aurait été intéressant d’entendre Jeffrey Wright parler de son personnage, ou encore le réalisateur expliquer les différences entre Erasure, le roman original de Percival Everett ayant inspiré le long-métrage, et son adaptation à l’écran, mais malheureusement, l’édition ne contient aucune forme de matériel supplémentaire.

Pas besoin d’être Afro-Américain pour apprécier American Fiction, une œuvre d’une féroce intelligence qui réussit à divertir tout en soulevant des questions très pertinentes sur la façon dont les Noirs sont dépeints dans la culture populaire.

7.5/10

American Fiction

Réalisation: Cord Jefferson

Scénario: Cord Jefferson et Percival Everett

Avec: Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, John Ortiz, Erika Alexander, Leslie Uggams, Adam Brody, Issa Rae et Keith David

Durée: 117 minutes

Format : Blu-ray (+ copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol