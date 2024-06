Voyage au centre de la Terre, avec Godzilla x Kong: The New Empire

Après le terrible combat du film précédent entre Godzilla et Kong, les deux ennemis devront mettre leurs différences de côté et faire équipe pour affronter une nouvelle menace dans Godzilla x Kong: The New Empire, le cinquième opus du « MonsterVerse » maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

Trois années se sont écoulées depuis les événements de Godzilla vs. Kong lorsque débute ce nouveau chapitre. Kong a maintenant établi son territoire dans la Terre creuse, où il s’ennuie et cherche désespérément d’autres représentants de son espèce. De son côté, Godzilla est demeuré parmi nous, et il protège l’humanité contre les attaques des autres Titans sans grand égard pour les édifices se trouvant sur son chemin. Tant que les deux superprédateurs sont isolés chacun de leur côté, la catastrophe est évitée, mais un puissant signal provenant du centre de la planète menace de perturber ce fragile équilibre. Tout indique que de dangereux et anciens kaijus datant des temps immémoriaux s’apprêtent à remonter à la surface, et leur venue pourrait bien créer une nouvelle ère glaciaire sur Terre. Godzilla et Kong devront mettre leur animosité de côté et faire équipe afin de combattre ce nouveau péril.

Malgré son titre, Godzilla x Kong: The New Empire, le cinquième opus du « MonsterVerse », l’univers cinématographique de monstres de Warner, délaisse Godzilla, qui a un rôle assez secondaire dans les deux premiers tiers du film, pour se concentrer sur Kong, qui obtiendra enfin son titre de « King » au terme de ce nouveau volet. Le long-métrage prend aussi le temps d’explorer la Terre creuse, à peine entraperçue dans Godzilla vs. Kong. Axé autour du concept d’appartenance, le scénario met en parallèle la quête du gorille géant et de Jia, la seule survivante connue de la tribu Iwi de Skull Island, qui pensent tous deux être les derniers représentants de leur espèce et qui cherchent à trouver leur place dans un monde différent de celui qui les a vus grandir. Bien qu’il soit visuellement très impressionnant et plutôt divertissant, il s’agit probablement du moins bon chapitre de la franchise au niveau de l’histoire.

Ayant signé le film précédent de la série, Adam Wingard est de retour derrière la caméra pour Godzilla x Kong: The New Empire, et manifestement, le réalisateur s’en est donné à cœur joie pour créer du spectacle rempli d’adrénaline et d’effets spéciaux. Les combats gargantuesques entre Titans se déroulent aux quatre coins de la planète, de Gilbratar à Rio de Janeiro en passant par l’Égypte, où les pauvres pyramides ne survivront pas à l’assaut. Wingard s’amuse à imaginer les nombreuses créatures exotiques peuplant la Terre creuse, et concocte même une scène de bataille en apesanteur absolument époustouflante. Rebecca Hall reprend son rôle du docteur Ilene Andrews, Kaylee Hottle celui de sa fille adoptive Jia, et Brian Tyree Henry campe à nouveau le podcaster complotiste Bernie Hayes, la source de la plupart de l’humour dans le scénario. Dan Stevens (Legion, Downton Abbey) joint la distribution pour interpréter Trapper, un improbable vétérinaire de kaijus.

En plus du film sur un disque au format 4K, l’édition ultra-haute définition de Godzilla x Kong: The New Empire contient également un code donnant accès à une version numérique. Ceux et celles qui aiment le matériel supplémentaire seront servis, avec plus d’une heure de bonus répartie en quatorze revuettes. On y aborde la franchise dans son ensemble, l’évolution de Godzilla, de Kong et de Jia dans ce nouveau volet, la conception des nouvelles régions de la Terre creuse, de l’appartement de Bernie ou de la base insulaire de Monarch. Trois revuettes nous entraînent dans les coulisses des scènes de combat les plus spectaculaires. On a droit à un portrait du réalisateur, ainsi qu’à une visite guidée du plateau de tournage en Australie. Une piste de commentaires livrée par Adam Wingard, le superviseur des effets spéciaux Alessandro Ongaro, le designer Tom Hammock et le monteur Josh Schaeffer complète le menu.

Si vous préférez les films de monstres dotés d’une bonne histoire, vous devriez plutôt vous tourner vers la production japonaise Godzilla Minus One, mais si vous regardez ce genre de long-métrage pour les effets visuels et les combats épiques, vous trouverez assurément votre compte avec Godzilla x Kong: The New Empire.

6.5/10

Godzilla x Kong: The New Empire

Réalisation: Adam Wingard

Scénario: Terry Rossio, Adam Wingard et Simon Barrett

Avec: Rebecca Hall, Bryan Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns, Fala Chen et Rachel House

Durée: 115 minutes

Format : UHD (4K et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol