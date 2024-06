Voitures autonomes: moins d’accidents, mais attention aux intersections

Les voitures autonomes sont bien meilleures que les conducteurs humains pour éviter des accidents. Sauf aux virages.

C’est ce qui ressort d’une des plus grosses études comparatives sur les accidents de la route, comparant les données de 2100 accidents impliquant des véhicules dits « autonomes » (semi-autonomes ou « assistance au conducteur », tout dépendant de la marque utilisée) et 35 110 accidents au moment desquels un humain était au volant. Tous les accidents sont survenus entre 2016 et 2022 en Californie, où des essais sur route de véhicules autonomes ont lieu depuis plus longtemps.

Les deux chercheurs ont également tenté de comparer les accidents en fonction des conditions du moment: météo, moment de la journée, à une intersection ou dans une ligne droite…

Et ce qui en ressort, c’est que le véhicule autonome s’en sort mieux dans presque tous les « scénarios », concluent les deux chercheurs dans la revue Nature Communications. Mais jusqu’à cinq fois moins bien à l’aube ou au crépuscule. Et deux fois moins bien aux intersections.

Un bémol à leur étude est que la base de données est évidemment moins grande du côté des accidents impliquant des véhicules autonomes. Ces voitures sont moins nombreuses sur la route et circulent dans moins d’endroits.