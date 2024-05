Les Américains votent selon leur portefeuille? Pas tout à fait…

« It’s the economy, stupid »: l’adage est vieux d’au moins quelques décennies, et l’on pourrait croire que cette idée selon laquelle la politique américaine s’articule principalement autour des questions économiques est bien implantée. Pourtant, une récente étude démontre qu’en fonction des enjeux, les électeurs peuvent effectivement choisir d’ignorer les enjeux liés à l’argent.

La recherche en question, effectuée par des spécialistes de l’Université de Pennsylvanie, s’est penchée sur les résultats des élections de mi-mandat chez l’Oncle Sam, en 2022, élections qui ont démontré que les opinions par rapport à l’avortement ont été au coeur de ces mêmes résultats. Et ce, malgré une inflation importante et de graves inquiétudes à propos de la détérioration des conditions économiques. Ces craintes n’ont d’ailleurs pas eu d’impact sur les votes en faveur d’un candidat ou d’un autre, jugent les chercheurs.

Les travaux, publiés dans Proceedings of the National Academy of Sciences, démontrent pourquoi le rôle de l’économie est facilement mal interprété, dans le cadre des recherches sur les élections américaines, écrivent les auteurs de l’étude.

« Les journalistes affirment régulièrement que les Américains votent avec leur portefeuille, et s’appuient donc sur leurs propres intérêts économiques lorsque vient le temps de se rendre dans l’isoloir », mentionne la coautrice de l’étude, la professeure Diana Mutz.

« Ce que nous avons constaté, cependant, c’est que les avis des gens à propos de l’avortement, combinés à la décision de la Cour suprême (qui a fait tomber les dispositions du jugement Roe c. Wade, NDLR), ont directement entraîné des changements dans les choix électoraux entre 2020 et 2022. »

Pour évaluer comment l’inflation et les conditions économiques en général ont affecté le scrutin de mi-mandat, les auteurs de l’étude ont analysé deux vagues d’un sondage probabiliste qui a été mis de l’avant en 2020 et 2022 par le National Opinion Research Center.

Une inflation? Quelle inflation?

Si les Américains étaient ainsi tout à fait au fait de l’inflation en hausse lorsqu’ils se sont rendus au bureau de vote, en 2022, les participants au sondage ont imputé cette augmentation des prix selon des lignes fortement partisanes, ou, à l’opposé, complètement neutres.

Bien plus que la moitié de l’échantillon (55%) estimait ainsi que l’inflation était la faute « d’aucun parti » ou « des deux partis ». Cette tendance a émoussé l’impact potentiel de l’inflation, alors que les sondés ont soit blâmé le parti opposé, ou n’ont pas blâmé de parti spécifique.

De plus, les chercheurs ont constaté que les Américains qui étaient en faveur d’un accès à l’avortement étaient plus portés à faire changer leur vote et passer des républicains, en 2020, aux démocrates, en 2022. Mais l’inverse est tout aussi vrai: ceux qui s’opposaient à l’avortement sont devenus davantage ouverts à l’idée de passer chez le GOP.

Cependant, puisqu’un grand nombre d’Américains sont pro-choix, la combinaison de ces transformations a ultimement amélioré les perspectives électorales des démocrates.

Dans la même foulée, les participants au sondage dont la confiance envers la Cour suprême s’est érodée, entre 2020 et 2022, étaient davantage portés à passer des candidats républicains aux démocrates, que ce soit pour les candidats à la Chambre des représentants, ou ceux pour le Sénat.

Toujours au dire de la Pre Mutz, « il est souvent erroné, pour les journalistes, d’affirmer qu’un enjeu politique a favorisé un candidat et a nuit à un autre. L’économie, logiquement, est un enjeu qui pourrait nuire à un camp et avantager l’autre, puisque tout le monde est favorable à une économie forte. Mais en pratique, la perception de l’économie par les individus ressemblent généralement à leur vision préexistante, et donc cette perception ne change pas leur avis ».

L’étude se penche également sur les nombreuses prédictions voulant que les démocrates encaissent une forte défaite, lors des élections de mi-mandat, une situation qui ne s’est pourtant pas produite. Les chercheurs remettent ainsi en question l’idée que se concentrer sur l’économie est nécessaire lors des études sur les élections américaines.

De fait, plusieurs travaux de recherche soutiennent que les enjeux politiques ont peu d’impact sur les résultats électoraux, alors que l’économie compte pour beaucoup, particulièrement lors des élections au Congrès. Et pourtant, de 2020 à 2022, les préférences électorales pour le Congrès ont changé de façon fondamentale, en fonction d’argumentaires liés aux visions sur l’avortement, ce qui laisse entendre qu’il existe une imputabilité démocratique par rapport à cet enjeu.