Jim Henson, un génie pas comme les autres

Peut-on imaginer un monde sans Kermit? Sans ces personnages tous aussi sympathiques et attachants les uns que les autres? Avec Jim Henson: Idea Man, disponible sur Disney+, le réalisateur Ron Howard rend un hommage particulièrement bien senti à ce magicien maîtrisant l’art mystique que sont les marionnettes.

Tout est parti d’une envie de raconter le monde différemment, peut-on imaginer. Clairement fasciné par ce mélange entre le théâtre et un expressionnisme un peu naïf, voire enfantin, Henson a rapidement compris qu’il était possible de montrer quelque chose allant au-delà des spectacles pour les tout petits. Lancé dans les années 1950, alors que la télévision en était encore à ses balbutiements, le marionnettiste, épaulé par son épouse, certainement aussi créative et originale que son mari, se fera rapidement un nom.

Et le nom Henson, dans l’esprit de centaines de millions de personnes, est intimement lié aux Muppets, cette bande de joyeux drilles qui peuplent toujours le monde de Sesame Street, avec Kermit, justement, Big Bird, et tous les autres.

Mais Jim Henson, et par la suite ses proches collaborateurs, y compris un certain Frank Oz, c’est bien plus que cela, avec The Muppet Show, bien sûr, sans oublier des projets plus personnels.

Et c’est sans doute là que le talent de Ron Howard, comme réalisateur, entre en ligne de compte. Car s’il y aurait bien des choses à dire sur Henson, il faut évidemment choisir ce que l’on présente, d’autant plus qu’à près de deux heures, le documentaire est déjà un peu plus long que les traditionnelles 90 minutes du genre.

Avec un montage suffisamment serré, et surtout avec une quantité gigantesque d’images d’archives, y compris de Jim Henson lui-même, mais aussi de sa famille, de ses amis et de ses collègues, ce documentaire permet d’apprendre rapidement bien des choses sur l’homme et sa vision du monde. Y compris sa passion pour les projets expérimentaux et quasiment psychotroniques.

Et la chose est si bien faite, le rythme est si bien soutenu, les témoignages sont si touchants qu’on en vient à ressentir un pincement au coeur au moment de l’annonce de la mort de ce grand artiste, alors qu’il n’avait que 53 ans. Car ses marionnettes ne sont pas que de simples marionnettes; il s’agit de personnages à part entière, ou même encore des individus dotés d’une conscience et d’une personnalité propres.

Riche en images d’archives de toutes sortes, superbement monté, Jim Henson: Idea Man permet de mieux comprendre ce qui se cachait dans la tête de ce fantastique créateur. Cet artiste qui a transcendé son art pour tendre vers quelque chose de plus beau, tout en étant quasiment plus simple. À voir.