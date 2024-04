Solitaire : Dénouement du Charme du Jeu le Plus Joué au Monde

Si vous avez déjà passé du temps sur un ordinateur, c’est presque sûr que vous vous êtes essayé à une forme ou une autre de jeu. Parmi ces jeux décontractés, on trouve sans doute le jeu Klondike Solitaire. Rien de surprenant à cela, étant donné que ce jeu est un pilier des systèmes Windows depuis le début des années 90. Pourtant, malgré les idées reçues, le Solitaire n’a pas été développé dans les laboratoires de création de Microsoft. Son origine est très ancienne, car les gens s’amusent à ce jeu en utilisant de vraies cartes à jouer depuis des siècles, et certains récits laissent penser qu’il a vu le jour au Moyen-Âge.

De nos jours, le Solitaire est passé en douceur sur toutes les plates-formes numériques imaginables, devenant ainsi omniprésent, des ordinateurs de bureau aux téléphones portables. À notre époque dominée par des jeux vidéo à succès comme Fortnite, Minecraft et la série Grand Theft Auto, la pérennité de l’attrait du Solitaire pourrait sembler improbable. Il éclipse pourtant discrètement ces géants en termes d’engagement des joueurs à l’échelle mondiale. Chose étonnante, plus de 35 millions de personnes se plongent dans le Solitaire chaque mois, contribuant à plus de 100 millions de mains jouées chaque jour, ce qui consolide son statut de premier jeu au monde.

Une Histoire Rapide

Le Solitaire que nous connaissons actuellement a été imaginé par Wes Cherry, stagiaire chez Microsoft, en 1988. La solution de Cherry était un simple jeu de cartes numérique, un véritable contraste avec les versions visuellement riches et personnalisables que nous avons aujourd’hui à portée de main. Cette création est vite devenue l’une des préférées de la communauté Microsoft, ce qui a conduit à l’inclure dans Windows 3.0. Dans le cadre du projet, on a même fait appel aux talents de Susan Kare, renommée pour son design du logo d’Apple, qui a mis ses compétences artistiques au service de la conception des cartes.

Le lancement de Windows 3.0 a été un moment décisif, faisant connaître le jeu Solitaire à un public mondial et déclenchant une sensation virale dans le domaine des jeux sur PC. Cette époque a également coïncidé avec l’essor du marché des PC, et l’introduction de jeux électroniques tels que le Solitaire a permis de rendre ces nouvelles merveilles technologiques plus attrayantes pour le grand public. Pour beaucoup, les PC étaient encore un nouveau concept, qui semblait décourager les utilisateurs. Le Solitaire a largement contribué à la démystification des ordinateurs, en démontrant à quel point ils pouvaient être attrayants et accessibles grâce à l’interface familière d’un jeu de cartes. Cette découverte a permis d’atténuer les appréhensions liées à l’utilisation des PC, contribuant ainsi de manière significative à l’adoption massive des ordinateurs personnels.

L’Attrait du Confort

La grande notoriété du Solitaire n’est pas seulement due à sa nouveauté en tant que jeu informatique. Son attrait repose en grande partie sur la commodité qu’il offre. Pour jouer aux jeux de cartes traditionnels, il faut installer, distribuer et battre les cartes, tâches ce qui, dans un jeu numérique, se fait instantanément et sans effort, d’un simple clic. Cette aisance de mise en place et la possibilité de réinitialiser rapidement une variante en cas d’impasse ont rendu les versions numériques des jeux de cartes extrêmement populaires dans le monde entier.

Un Gameplay Simplifié

La simplicité du jeu Klondike Solitaire est l’une des clés de sa popularité. Deux modes de jeu sont proposés : le tirage d’une carte à la fois ou le tirage de trois cartes, ce dernier constituant un défi plus difficile à relever. Pour les débutants, le tirage d’une seule carte est recommandé.

Hormis les jokers, les 52 cartes sont toutes en jeu. La partie commence par la distribution de 28 cartes en sept colonnes pour former le tableau, les 24 cartes qui restent étant placées dans une réserve en vue d’une utilisation ultérieure. Dans chaque colonne du tableau, il y a d’abord une carte, puis deux, et le reste jusqu’à sept, seule la carte supérieure de chaque colonne étant révélée.

Gagner la Partie

Le but ultime du Solitaire est de classer toutes les cartes en 4 piles en fonction de leur couleur dans l’ordre croissant, de l’As au Roi. Vous pouvez déplacer les cartes d’une colonne à l’autre du tableau pour dévoiler des cartes cachées, tout en respectant la règle de l’alternance des couleurs dans l’ordre séquentiel décroissant. Ainsi, un sept noir ne peut être placé que sur un huit rouge. Le fait de débloquer des colonnes ouvre des espaces pour placer des rois, ce qui apporte une profondeur stratégique au jeu.

La pioche contient les cartes restantes du jeu, face cachée. Les joueurs peuvent révéler ces cartes en cliquant, en les déplaçant sur le tableau ou directement sur les fondations. Il est possible de faire tourner la pile à plusieurs reprises, ce qui offre de multiples occasions d’utiliser ces cartes de manière efficace. Le joueur gagne une fois que toutes les cartes ont été correctement classées dans leurs fondations respectives, basées sur les couleurs.

Si les règles du jeu peuvent sembler complexes au premier abord, la courbe d’apprentissage est douce. Il suffit souvent de quelques parties pour comprendre les stratégies et les mécanismes de base. Lancez-vous dans une partie de Klondike Solitaire et vous découvrirez rapidement la fascination qu’exerce ce passe-temps sur le monde entier.