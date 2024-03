Jeux vidéo: les développeurs s’inquiètent des impacts des outils d’IA générative

Une autre année, un autre grand sondage sur l’état de l’industrie du jeu vidéo; cette fois, pour l’édition 2024 de State of the Game Industry, un recensement effectué par GDC – la Game Developpers Conference – auprès de plus de 3000 professionnels, il appert que, sur fond de vagues de licenciements, l’utilisation d’outils d’IA générative suscite optimisme, mais aussi inquiétudes.

Les temps sont effectivement durs pour une partie des travailleurs du divertissement vidéoludique, alors que 2023 a été marquée par un ralentissement – net, ou du moins perçu comme tel par les dirigeants des studios – après les années fastes de la pandémie, où le public s’est rué vers ordinateurs et consoles pour se changer les idées.

Et parallèlement à ces milliers d’emplois détruits et ces nombreux jeux en live service – qui nécessitent une connexion à un serveur central et fonctionnent selon un modèle du « revenez-y » pour obtenir des contenus supplémentaires sur de nombreuses années – qui ont disparu, devant le manque d’enthousiasme des joueurs, voilà que les outils d’IA générative, comme Midjourney, s’installent à demeure.

De fait, un peu moins du tiers (31%) des répondants ont mentionné utiliser de tels logiciels, alors que 18% des participants indiquent que ces outils sont employés par leurs collègues.

C’est donc près d’un employé de l’industrie sur deux (49%) qui font état de l’emploi de ces outils numériques.

Très largement, cependant, cette utilisation ne concerne pas le développement direct des jeux vidéo; c’est plutôt du côté de la finance, des relations publiques et des communications, ou encore de la gestion de la production ou des équipes, que l’on emploie ces outils.

Malgré tout, ceux-ci sont utilisés en conception des jeux, scénarisation, création visuelle et sonore, etc. Même l’assurance qualité n’échappe pas à cette tendance, révèle le rapport.

Toujours selon ce document, ce sont les développeurs travaillant pour des studios indépendants – qui représentent environ le tiers des répondants – qui ont le plus tendance à utiliser ces outils. La majorité des développeurs qui se tournent vers ces logiciels disent vouloir sauver du temps lorsqu’il est question d’aider à écrire du code informatique et d’accélérer le processus de création.

Le coup de sonde indique par ailleurs que les développeurs sont « intrigués par l’idée d’utiliser l’IA pour automatiser des tâches répétitives ».

« J’aimerais voir des outils d’IA qui aident avec le flot du travail et permettent aux artistes avec leurs tâches. Ce que je ne veux pas voir, c’est un conglomérat d’artistes entre englobé dans une IA qui accomplit 99% du travail qu’un employé « créatif » est supposé faire », a ainsi déclaré l’un des répondants, dont l’anonymat a été préservé.

« Je ne veux rien du tout », renchérit un autre. « L’IA exploite le travail d’autres personnes sans créditer l’effort ou fournir de paiement, et représente une perte nette en matière de vraie créativité. »

Craintes éthiques

Parlant de « vol » de contenu, la faute dont sont généralement accusés les outils d’IA générative, qui « empruntent » le travail d’autres artistes pour développer leur « style », jusqu’à quatre développeurs sur cinq ont peur des dérives éthiques des logiciels, 18% d’entre eux évoquant un impact négatif sur l’industrie du jeu, contre 57% qui évoquent un « impact mixte ». À peine un participant sur cinq (21%) estime que l’effet sera positif.

De plus, 42% des personnes interrogées disent être « très inquiètes » par rapport à l’aspect éthique de l’utilisation de l’IA générative dans l’industrie, contre la même proportion qui se disent « un peu inquiètes ». À peine 12% des répondants disent ne pas craindre ces potentielles dérives.

Entre autres dérapages, on a peur que l’utilisation de l’IA entraîne d’autres compressions, alors que pour d’autres personnes, on évoque plutôt une déferlante de problèmes liés aux violations de copyright et de la propriété intellectuelle, en plus de la possibilité que les créateurs d’outils numériques « entraînent » leurs logiciels à l’aide de données obtenues sans le consentement de la source originale de celles-ci.

« Pendant que nous nous précipitons pour développer de nouvelles technologies, nous ignorons plusieurs drapeaux rouges et problèmes potentiels de ce nouveau monde possiblement dangereux », a lancé l’un des répondants au sondage.

« Plusieurs des développeurs impliqués dans l’utilisation de l’IA semblent aveuglés par les promesses de l’intelligence artificielle chez des gens comme Asimov, Greenburg et même Roddenberry, tout en ignorant sciemment les mises en garde et les problèmes partagés par ces mêmes créateurs dans leurs oeuvres. »

Une industrie toujours masculine… et toujours sur PC

Si l’industrie des jeux vidéo se transforme, certaines choses ne changent pas: 87% des répondants au sondage possédant le plus d’expérience, soit au-delà de 21 ans d’ancienneté, sont des hommes, avec une quasi-totalité de Blancs dans ce groupe.

Autre tendance lourde: l’ordinateur personnel demeure la plateforme la plus convoitée pour le développement de jeux, avec 66% des réponses fournies; la PlayStation 5 et la Xbox Series obtiennent chacune environ le tiers des réponses, contre environ le quart pour les plateformes mobiles Android et iOS. La Switch de Nintendo a de son côté droit à environ 20 % des choix dans le cadre de cette question où il était possible de sélectionner plusieurs réponses.

Vous aimez les jeux vidéo? Abonnez-vous aux podcasts Pixels et préjugés et SVGA!