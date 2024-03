The Mirror, impressionnant spectacle par sa dextérité et sa générosité

L’incroyable troupe australienne Gravity & Other Myths est de retour à La Tohu dans The Mirror, un spectacle ambitieux et généreux.

Huit acrobates – hommes et femmes – qui en paraissent au moins deux fois plus sur scène, une chanteuse aux tonalités envoutantes et une question en filigrane relative aux miroirs et à ce qui se cache derrière. À moins qu’il ne s’agisse d’un problème plus large d’humanité: qu’y a-t-il derrière chacun d’entre nous? Lorsque nous jouons avec nos reflets, nos écrans et autres selfies, ou avec nos manières de nous comporter et de nous vêtir, pour nous cacher et mieux nous révéler.

Le spectacle prend la forme d’une journée qui se déroule du lever du lit au coucher. Un gros poste de radio est activé par une jeune femme en déshabillé et qui vient de se réveiller. Elle recherche un poste de radio qui ne grésille pas, attrape quelques chansons et se met finalement à chanter elle-même. Tout au long du spectacle et des performances des artistes, on l’entendra interpréter avec talent et de manière très personnelle les grands succès que tout le monde apprécie.

Par un jeu très habile de rideaux tirés, ça et là, les acrobates semblent apparaitre et disparaitre comme par magie. Des pyramides humaines improbables, des corps attrapés en plein vol et renvoyés sur des épaules comme s’il s’agissait de poupées légères. Peu à peu, on prend conscience de l’extrême difficulté des performances sous leur apparente facilité.

Les chorégraphies et numéros coordonnés très dangereux et parfaitement réalisés sont millimétrés. Les danses au sol incluent des acrobaties, des sauts périlleux et des contorsions des plus impressionnantes.

Les personnages qui sont sur scène changent de vêtements et d’environnement lumineux au fil du temps qui passe. D’êtres humains, ils se transforment en robots mécaniques, en mannequins articulables à souhait ou en travailleurs aux tâches répétitives, pour redevenir des humains aux soucis et préoccupations ordinaires.

Les décors changent, utilisant beaucoup de tubes lumineux colorés, de cadres à travers lesquels passent les artistes et d’un écran de la forme de nos téléphones sur lequel se projettent des images filmées en direct ou en selfie. La mise en scène de Darcy Grant est très travaillée et tous les numéros sont organisés de telle sorte qu’on a l’impression d’avoir affaire à encore plus d’artistes qu’il y en a en réalité. C’est qu’ils se donnent tous à fond, sans répit et du début à la fin du spectacle, dans la bonne humeur, avec plusieurs pointes d’humour et surtout une force et une dextérité absolument incroyable.

The Mirror

par Gravity & Other Myths

Acrobates : Emily Gare, Hamish McCourty, Isabel Estrella, Jordan Hart, Joshua Strachan, Lewis Rankin, Maya Tregonning et Megan Giesbrecht

Chanteuse : Megan Drury

The Mirror, du 21 février au 3 mars 2024 à La Tohu, à Montréal