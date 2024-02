Riopelle et les 7 doigts de la main, deux formes d’art qui s’enrichissent l’une l’autre

Avec le spectacle immersif Riopelle Grandeur Nature, les 7 doigts de la main démontrent qu’il n’est pas de meilleure manière de rendre compte d’un art qu’en utilisant le médium d’un autre art. Par cette performance brillante et émouvante, qui a exigé pas moins de trois ans de préparation, ils vont bien au-delà de proposer une illustration de la vie et de l’œuvre du grand peintre et sculpteur, ils incarnent son univers créatif en permettant de prendre la mesure de la beauté et de la majesté de l’œuvre, avec ses multiples techniques et ses nombreuses influences. Une parfaite réussite.

Dans les studios des 7 doigts de la main, une très belle exposition d’œuvres originales de Jean Paul Riopelle attend le spectateur. Ses hiboux ou ses oies, des œuvres plus abstraites, dont une particulièrement impressionnante, des sculptures et même la reconstitution de l’atelier de la rue Durantin qu’il occupa à Paris. Également son intérêt pour l’art inuit ou pour le cirque qui fait bien la transition avec le spectacle d’art circassien présenté au sein d’une salle aux murs d’écran géants sur lesquels ce seront, non seulement des œuvres picturales animées qui seront projetées, mais aussi des paysages grandioses voire des tempêtes impressionnantes en pleine mer…

Tout est parfaitement pensé pour matérialiser la cohérence de l’œuvre et du cheminement de l’artiste montréalais dans le cadre des festivités organisées pour son centenaire. Installés au plus près des cinq acrobates et immergés au sein des œuvres monumentales de Riopelle, le spectateur admire des performances acrobatiques sur terre et dans les airs qui encadrent toutes ses techniques et influences, toutes les étapes importantes de sa vie et qui enrichirent encore son œuvre de peintre et de sculpteur.

C’est très habilement pensé. Magnifiquement exécuté. Un texte en voix off sur des musiques superbes permet de comprendre et surtout d’imaginer par un voyage intérieur ce que c’est qu’être un artiste comme le fut Riopelle. On saisit ainsi des aspects majeurs de son art et de sa personnalité qui sont sans doute inaccessibles autrement, on revoit des œuvres familières et on en découvre d’autres moins connues. On en sort ému et ébloui, plus proche de la force à la fois brute et délicate de ses œuvres.

Les cinq jeunes artistes sont extraordinairement talentueux et leurs performances couvrent un large éventail d’arts circassiens, toujours scénographiés en rapport avec l’œuvre qu’ils veulent servir. Trapèze volant, corde lisse ou tissu, mais aussi danses acrobatiques au sol et équilibrisme, ils excellent en tous les arts. En sortant de la salle, l’esprit comblé par toutes ces beautés, on a l’impression d’entendre encore les criaillements des oies sauvages qu’ils ont confectionnées devant nos yeux.

Riopelle Grandeur Nature est un spectacle délicat, émouvant, très intelligent, et qui nous rend encore plus proche de l’intimité créative de l’artiste québécois et de son œuvre grandiose.

Riopelle Grandeur Nature – Spectacle

Production : Les 7 doigts de la main

Coproduction : Fondation Jean Paul Riopelle

Sur scène : Claire Hopson, Saali Kuata, ​​ Arthur Morel, Guillaume Paquin​ et ​Camille Tremblay

Riopelle Grandeur Nature – Spectacle, du 13 février au 10 mars 2024, aux Studios des 7 doigts de la main, 2111, boulevard St-Laurent, à Montréal