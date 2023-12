Pixels et préjugés #29: nos meilleurs jeux de l’année 2023

Pour célébrer la fin de l’année 2023, l’équipe de Pixels et préjugés vous présente ses choix en matière de meilleurs jeux. Tour à tour, Francis, Louis-Gabriel, Alexandre et Hugo discutent des mérites de Grounded, de Frostpunk, de Halls of Torment, de Deceive, Inc, de Diablo IV, de Zelda: Tears of the Kingdom, de Death Must Die, ou encore de Baldur’s Gate 3, qui s’est couvert de gloire cette année.

