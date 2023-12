Headbangers: Rhythm Royale, la joie de se faire aller la tête en cadence

J’ai récemment découvert qu’il est bon d’être un pigeon. On peut bouger la tête dans tous les sens, et faire des sons amusants. Bien sûr, c’est un peu inquiétant de voir nos voisins disparaitre dans un nuage de plumes. Il suffit d’être le meilleur pigeon, et notre destin devient… du pain.

Headbangers: Rhythm Royale est un jeu de rythme multijoueurs en ligne, dans la lignée du très populaire Fall Guys. Ici, au lieu de faire du parcours, il faudra reproduire des mélodies, deviner des instruments, imiter des directives, bref, plusieurs tâches amusantes qui vont au final couronner un seul pigeon dans le groupe initial de trente.

Une partie complète comprend quatre mini-jeux aléatoires, pour une quinzaine de minutes environ. Il est très facile de s’asseoir pour une petite période de temps, de glousser devant les modèles farfelus, et d’espérer gagner assez de pain (le système de récompense du jeu) pour s’habiller à notre goût.

En fait, je dirais même qu’il est préférable de profiter du jeu en petites doses, parce qu’après quelques tentatives, les épreuves se répètent.

Ceci étant dit, étant un fervent amateur des jeux musicaux, je suis très heureux de ce qui est offert ici; on ne réinvente pas le pain, mais la présentation distingue Headbangers de la compétition musicale actuelle, qui n’existe pratiquement pas.

L’un des attraits du jeu consiste à récolter du pain, qu’on pourra échanger contre des costumes pour personnaliser notre pigeon. C’est un incitatif amusant, et en une heure de jeu, on peut déjà s’offrir quelques morceaux, ce qui me semble bien équilibré.

Pendant les différents mini-jeux, il y aura parfois des cubes surprises qui vont flotter dans l’écran, qui sont visibles pour tous les joueurs; le premier à le réclamer (idéalement sans perdre le rythme) aura droit à une récompense, qui peut aller de quelques morceaux de pain à la réponse de la prochaine phase du mini-jeu, ou alors des malus pour tous les autres joueurs, par exemple un pigeon-dinosaure qui vient crier dans leur écran pour obstruer leur vision.

Majoritairement, on préfère que nos adversaires n’en profitent pas, puisque la difficulté des phases des mini-jeux est faible, au départ, mais s’accroît rapidement, jusqu’à devenir complexe, même pour l’oreille attentive du meilleur pigeon; un excellent moyen de départager les joueurs en laissant une chance aux néophytes d’exercer leur talent.

Il y a un seul point négatif à mentionner, mais il peut être important. Comme il s’agit d’un jeu de rythme, il faut rester concentré sur les sons. Cela dit, pour une collection de mini-jeux rappelant Fall Guys, on est aussi tenté de jouer à plusieurs. Pour bien se concentrer sur les sons, je crois qu’il est préférable de se contenter d’adversaires en ligne et de l’intelligence artificielle, au lieu d’essayer de converser simultanément avec des amis. Ceci brise un peu le but d’une collection de mini-jeux multijoueurs, mais n’enlève rien au plaisir d’être un pigeon musical.

7/10

Headbangers: Rhythm Royale

Développeur: Glee-Cheese Studio

Éditeur: Team 17

Plateformes: Windows, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch (testé sur Windows/Steam)

Jeu disponible en français