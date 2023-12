Pixels et préjugés #28: des jeux pour les Fêtes

À l’approche du temps des Fêtes, l’équipe de Pixels et préjugés pige dans son sac de jeux destinés à faire lever le party, à multiplier les fous rires, et à créer des moments inoubliables, qu’ils soient alimentés par l’alcool ou pas. Ultimate Chicken Horse, It Takes Two, Mario Kart et une version moderne du karaoké sont de la partie!

La liste complète de nos recommandations:

Mario Kart

Just Dance

TMNT Shredder’s Revenge

Deep Rock Galactic

Dokapon Kingdom

Puyo Puyo Tetris

Gang Beasts

It Takes Two

Le bon vieux karaoké

