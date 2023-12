2023, revue et corrigée: un excellent divertissement, sympathique et bon enfant

À la fin d’un cycle annuel, qui n’a pas rêvé de changer les événements vécus et passés dans l’année qui se clôt pour les rendre plus conformes à ce qu’il ou elle croit juste et bon? C’est à cette tradition que s’adonne depuis 18 ans maintenant le théâtre du Rideau vert (qui fête en passant ses 75 ans d’existence…).

Avec un talent fou, cinq artistes incroyables (Natalie Lecompte, Pierre Brassard, Benoit Paquette, Monika Pilon, Marie-Eve Sanfaçon, Marc St-Martin) proposent un spectacle de théâtre et de music-hall, dans lequel ils dansent, chantent, imitent et jouent la comédie pour amuser le public. Et j’ai trouvé la cuvée 2023 très réussie.

Le spectacle est réussi car, au-delà de la qualité de la conception, de la scénographie et de la réalisation des artistes sur scène, et en dépit des pointes envoyées à tous les camps, tout est drôle et rien ne se révèle blessant pour rien ni pour personne.

Le spectacle s’ouvre sur une critique de l’intelligence artificielle qui éviterait – croit-on, sans que ce soit sûr – toutes sortes d’incidents techniques que le spectacle commence par présenter à dessein. Mais aucun bug par la suite. Apparemment les humains font bien leur travail. L’IA revient au cours du spectacle avec François Legault et CAC-GPT, et avec lui toute la classe politique québécoise y passe, y compris la mairie de Montréal. Également du côté fédéral avec un show désopilant de Justin Trudeau en Kent qui se cherche une Barbie. Et quelques envolées chez nos voisins américains.

Le spectacle ne s’en tient pas à la politique et aux problèmes locaux d’inflation, de hausse des prix à l’épicerie, de feux de forêts et d’atmosphère irrespirable, de crise du logement, de grève des enseignants ou de désorganisation du système de santé. Les stars de la chanson sont convoquées sur scène, des sœurs Boulay qui se confondent l’une et l’autre, à Ginette Reno qui se cherche un ami, en passant par une drag queen qui règle ses contes, ou ses comptes, dans une bibliothèque scolaire.

Les séquences s’enchainent à une allure folle, mêlant music-hall, interventions de personnages de la vie publique (les trois apparitions du ministre de l’Éducation sont des plus réussies) et mélanges de cinéma et de théâtre parfaitement réglés et toujours à la fois drôles et désolants dans la réalité qu’ils révèlent.

Au milieu des rires de la salle, un hommage touchant est offert à Karl Tremblay et à ses Cowboys Fringants.

Le talent de tous les artistes est éblouissant. On se demande comment ils sont à la fois capables de jouer la comédie, de danser et de chanter parfois en imitant avec autant d’aisance. On sort de là de bonne humeur, et en espérant que l’année prochaine sera meilleure que celle qui s’achève.

2023, Revue et corrigée

Textes de Mathieu Bouillon, Nicolas Forget, Luc Michaud, Dominic Quarré, Odrée Rousseau

Script-édition: Luc Michaud

Mise en scène: Natalie Lecompte

Avec Natalie Lecompte, Pierre Brassard, Benoit Paquette, Monika Pilon, Marie-Eve Sanfaçon et Marc St-Martin

Du 29 novembre 2023 au 7 janvier 2024, au Théâtre du Rideau vert, à Montréal