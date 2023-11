L’Or blanc, un voyage circassien dans l’espace et dans le temps

Voyage dans l’espace et dans le temps pour ce beau spectacle d’arts circassiens, L’Or Blanc, présenté à La Tohu, à Montréal. La compagnie cambodgienne Phare Ponleu Selpak, « la lumière de l’art », trouve son origine dans des ateliers de dessin organisés dès 1986 dans un camp de réfugiés cambodgien à la frontière thaïlandaise, et qui se diversifièrent en offrant plusieurs services, dont une école de cirque.

Celle-ci propose ses enseignements sous la forme d’acrobaties, jonglages, équilibres, contorsions, numéros de trapèze ou de clown, etc.

Dans L’Or Blanc, ce sont à la fois les arts circassiens, la peinture et la musique sur scène qui accompagnent la trame d’une fable, un voyage initiatique où le riz constitue le symbole de la richesse, de l’abondance et du bonheur.

Un petit tas de riz éclairé au centre de la scène circulaire de La Tohu se transforme ainsi, à la fin du spectacle, en une véritable averse de pluie blanche qui inonde tout l’espace.

Au départ, l’artiste visuel dessine sur le sol un immense mandala fait de grains de riz, qui laisse quelques rares endroits où les acrobates d’une incroyable virtuosité peuvent s’envoler dans de périlleuses chorégraphies. Une sorte de grand char avance sur la scène avec trois musiciens (flute, différentes percussions et instruments à cordes) dont un chanteur et le peintre qui vont dans leurs performances accompagner les numéros intégrés dans un récit que l’on devine.

Car voilà que le mandala est détruit. La scène est envahie des petits grains blancs sur lesquels les artistes se déplacent, s’envolent et retombent sans doute douloureusement pieds nus. Une danseuse avec sa souplesse et ses mouvements élégants, caractéristiques du Sud-Est asiatique, est convoitée par le héros. Mais c’est surtout le riz qui parait être l’objet le plus précieux à se procurer…

Les numéros se succèdent, intégrés dans une trame qui sert de prétexte à la succession des performances. Jonglerie avec de grands plateaux en paille ou des boules de riz, diabolo d’une étonnante virtuosité, danse et surtout acrobaties et contorsions d’une parfaite dextérité, le tout avec le sourire et parfois la malice des artistes qui communiquent au public leur plaisir de se produire devant lui.

L’Or Blanc est un spectacle pour tous les publics qui nous fait voyager dans des contrées lointaines. La musique et les chants sont très beaux, le peintre a juste le temps de réaliser le tableau qui manquait dans un ensemble plus grand, et les acrobates, danseurs et autres artistes de cirque sont pour le moins époustouflants.

L’Or Blanc

Phare Circus

Mise en scène : Bonthoeun Houn

Collaboration à la mise en scène : Agathe Olivier, Molly Saudek

Jonglage et chorégraphie : Julien Clément

Production : Xavier Gobin

Composition musicale : Chantha Nong

Artistes : Sophea Chea, Vanny Chhoerm, Sopheak Houn, Kimlon Khuon, Tida Kong, Viban Kong et Sreynuth Oeurn

Du 22 novembre au 1er décembre 2023 à La Tohu, à Montréal