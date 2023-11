Juste Dance 2024: la danse ne meurt jamais

Épris de l’irrésistible pulsion de danser en solitaire devant votre téléviseur? D’agrémenter vos déprimants partys de bureau d’un Mambo No 5 endiablé? De vous trémousser le bassin à l’unisson avec des inconnus de par le monde? Ça tombe bien, car le dernier titre de la franchise Just Dance est arrivé sur les tablettes cet automne, au grand plaisir de ceux et celles qui ont le diable au corps.

À mi-chemin entre jeu de rythme et jeu d’exercice, Just Dance 2024 Edition offre presque exactement ce que les titres précédents offraient: faire jouer les chansons pop du moment ou des classiques indémodables et imiter la chorégraphie d’un danseur virtuel qui se trémousse à l’écran. Le jeu suit la justesse de votre chorégraphie à l’aide d’une application sur votre téléphone intelligent ou, pour les joueurs Switch, du Joycon. Votre performance est évaluée, notée, et vous pouvez ensuite vous mesurer à vous-mêmes ou à d’autres personnes de par le monde.

Mis à part un revampage graphique et une liste de chansons légèrement allongée (on parle d’une quarantaine de titres supplémentaires), c’est presque exactement le même jeu que l’édition 2023, au point où l’édition 2024 est rétrocompatible: vous pouvez jouer en multijoueur avec vos amis qui possèdent l’édition 2023.

Pour élargir le catalogue de chansons un peu limité, vous devez souscrire à un abonnement Just Dance+ variant de 5 $ par mois à 30 $ par année. Les chansons doivent être chargées à la pièce, bien que le jeu offre une certaine quantité de téléchargements pour le mode hors-ligne, ce qui est pratiquement nécessaire lors d’une soirée endiablée, car les temps de chargement sont extrêmement lents, et il est très possible que vos invités survoltés de se faire aller l’arrière-train sur Flowers de Miley Cyrus ou Makeba de Jain finissent par se lasser d’attendre et décident de se retirer à la cuisine pour jouer au parchési avec votre grand-mère.

Toujours dans le domaine des irritants, l’interface utilisateur du jeu, particulièrement l’écran d’accueil, est excessivement mal prise en charge par la Nintendo Switch.

La navigation n’est pas fluide, les animations sont saccadées et l’expérience est somme toute plutôt moyenne. On recommande de jouer à ce titre sur une console plus robuste. Lors de notre essai, plusieurs plantages et difficultés de connexion aux serveurs d’Ubisoft ont rendu l’expérience franchement désagréable. Une fois sur la piste de danse cependant, les ralentissements s’évanouissent et l’expérience de jeu est fluide et agréable.

En bref, un titre légèrement amélioré depuis l’édition 2023. On ne réinvente pas la sauce, mais est-ce qu’on a vraiment besoin d’avoir autre chose que ça?

Just Dance Edition 2024

Développeur et éditeur: Ubisoft

Plateformes: Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series (testé sur Nintendo Switch)