Wikipedia porterait davantage attention aux pays riche, révèle une étude

Un trio de chercheurs, dont deux sont rattachés à l’Université Graz, en Allemagne, et l’autre à l’Université de la Californie du Sud, à Los Angeles, ont révélé que Wikipedia accorde plus d’attention aux événements se produisant dans les pays plus riches, comparativement aux pays plus pauvres.

Dans leurs travaux, publiés dans le magazine spécialisé PLOS ONE, Thorsten Ruprechter, Denis Helic et Keith Burghardt ont analysé des milliers d’articles publiés sur le site web de l’encyclopédie en ligne gratuite, en s’attardant à l’ampleur de la couverture accordée à des événements survenus dans diverses parties du monde.

Pour parvenir à leur conclusion, les trois hommes ont donc passé au peigne fin quelque 17 490 articles publiés dans quatre langues, entre 2016 et 2020. Leur analyse a inclus le fait de dénombrer et comparer le nombre d’événements évoqués avec le statut économique du pays où ceux-ci se sont produits.

Les chercheurs ont aussi noté la région géographique et l’ampleur de l’attention recueillie par ces événements à d’autres endroits.

Ils ont ainsi constaté que les situations se déroulant dans des pays industrialisés étaient mieux représentées sur Wikipedia que ceux qui ont eu lieu dans des pays plus pauvres. Par exemple, ils ont noté qu’une attaque terroriste contre des civils à Vienne, en 2020, a reçu considérablement plus d’attention qu’une autre attaque terroriste, cette fois lancée contre des civils en Afghanistan, durant la même année, même si cette dernière a provoqué bien plus de morts.

Au dire des chercheurs, plus un pays est pauvre, moins il reçoit d’attention.

Les auteurs des travaux indiquent toutefois ne pas avoir constaté l’existence de biais intentionnels dans le cadre de leur analyse, et suggère que les différences constatées sont probablement imputables à un manque de ressources. Les pays pauvres disposent de moins de gens disponibles et disposés à écrire des articles destinés à Wikipedia.

Les chercheurs soulignent également que la perception de ce qui constitue une nouvelle importante varie en fonction du pays. Les collaborateurs de Wikipedia en Afghanistan, par exemple, pourraient considérer que l’activité terroriste dans leur pays est moins digne de mention que ceux se trouvant à Vienne, puisque le climat sécuritaire afghan est largement pire que celui de l’Autriche.