Vitesse grand V, l’audace chantée

Frondeuse, assumée, voire même passionnée… Cynthia Veilleux, alias Feu toute!, donne suite à son album Parade nuptiale (Dance with me) avec Vitesse grand V, un microalbum de quatre titres qui est, paradoxalement, bien plus impressionnant et percutant que bien d’autres propositions de « longueur » plus conventionnelle.

Clairement, Mme Veilleux (Madame Feu?) souhaite se démarquer, offrir autre chose que des chants mièvres accompagnés d’une mélodie qui l’est tout autant. Non, ce microalbum nous accueille avec un riff de guitare, puis cette phrase: « Tu me regardes, nue; j’espère que tu n’es pas trop déçu. »

Comment être déçu, pourtant, avec cette entrée en matière plus que directe, cette affirmation audacieuse, cette volonté de nous ébranler. « Mon cul n’est plus celui de nos débuts, mais il est tendre. Oh oui, qu’il est tendre », ajoute la chanteuse, d’une voix rendue encore plus rauque par ce que l’on imagine être un micro un peu vieillot.

Sur quatre pièces, dont, l’artiste nous fera danser, hocher de la tête, voire encore réfléchir, emportés que nous serons par des rythmes ni trop endiablés, ni trop endormis; mais surtout par des paroles qui sont juste assez accrocheuses pour permettre à Feu toute! de se démarquer du lot.

Bien entendu, quatre titres, c’est peu, mais c’est tout de même suffisant pour indiquer que Cynthia Veilleux en a dans le ventre. Une preuve irréfutable qu’elle fait partie de ces artistes à surveiller, celles qui font cavalier seul pour s’imposer comme référence de la chanson à texte.