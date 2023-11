Une parodie de science-fiction dans une galaxie lointaine, très lointaine

Les productions de l’Épopée ont présenté Star Wars: une parodie musicale dans le cadre du festival Fringe en juin 2023; la production conçue par Raphaëlle Proulx-Tremblay et Catherine Bastien y a remporté le prix de la Comédie francophone exceptionnelle et celui du Coup de cœur du public. De nouveau à l’affiche au Théâtre de Comédie de Montréal cet automne, on nous promet une « parodie musicale loufoque et complètement déjantée ». Mission accomplie.

On y condense les épisodes IV, V et VI de Star Wars. Tout y passe ou presque, les fans de la saga y reconnaitront avec plaisirs les moments marquants de la trame originale. Le public se retrouve dans un univers entre le film américain Space Balls de Mel Brooks et la série québécoise Dans une galaxie près de chez vous, mais sans le budget et avec des chansons et des chorégraphies en prime. Le petit budget est d’ailleurs totalement assumé et c’est ce qui fait la beauté de la chose. On nous sollicite tout de même pour des dons mais sans insister.

Absence complète de décors et d’effets spéciaux. L’équipe y est allée à fond de sa créativité et de son imagination, que ce soit au niveau des costumes, de la mise en scène et des effets spéciaux que l’on reproduit pour être fidèles aux films. À voir la quinzaine de comédiens sur scène, on pourrait avoir l’impression de voir des grands enfants qui jouent à faire semblant, mais, même si on irait bien jouer avec eux, sous les aspects enfantins, il y a un grand professionnalisme. On y retrouve la plupart des personnages les plus connus, dont R2D2, C3PO, Chewy, Jabba the Hutt, certains correspondant au casting d’origine, et d’autres beaucoup moins, on vous laisse la surprise de découvrir lesquels.

La mise en scène de Catherine Bastien, assistée par Bogdan Batrinu est efficace; citons seulement les déplacements des comédiens pour simuler le Faucon Millénium. Chaque apparition de la Force est par ailleurs hilarante et les éclairs de force de Palpatine sont surprenants de simplicité.

Les textes de Catherine Bastien, assistée par Raphaëlle Proulx-Tremblay, sont à la fois une parodie de la trilogie et un medley de références culturelles et actuelles, notamment avec les enjeux environnementaux remplaçant le combat contre le côté obscur.

Le tout est ponctué des chorégraphies de Xavier Gauthier et Edith Cardinal où les Stroomtroopers dansent avec les Jedi. Un certain Stroomtrooper a même développé une personnalité et prends plus de place en tant que personnage!

Les arrangements musicaux de Florence Brizard, enfin, combinent des chansons des dernières décennies, d’autres plus actuelles et des textes originaux qui rend certaines scènes drôles et inattendues. L’ensemble est un pur divertissement et on rit du début à la fin; l’équipe projette de faire d’autres shows, et on a hâte d’y aller.