Song of Nunu, un réconfort chaleureux au pays de l’hiver

Ce n’est plus un secret, je suis fan de l’univers de League of Legends, et ses multiples itérations secondaires le complémentent généralement bien. C’est encore le cas avec Song of Nunu, un jeu d’aventure qui alimente la nostalgie des amateurs du genre, qui était probablement à son apogée dans le temps du Nintendo 64.

Le jeu nous place dans la peau de Nunu, un orphelin du Freljord (zone nordique hivernale de Runeterra) qui s’est lié d’amitié avec Willump, le dernier yéti. Leur complicité est le point central de cette aventure d’une durée d’une dizaine d’heures, et est démontrée par de multiples petites actions optionnelles (par exemple, Willump qui attend un high-five du joueur après une séquence de plateforme ou un casse-tête, que nous sommes libres d’ignorer si notre coeur est de glace). Quand Nunu est séparé de son compagnon poilu, on ressent vraiment la solitude et l’anxiété qui vient avec, ce qui propulse l’envie de le retrouver rapidement.

Le jeu est composé de plusieurs types d’actions, que ce soit des combats amicaux de boules de neige, des passages de plateforme seul ou sur le dos de Willump, des casse-têtes résolu par la flute magique de Nunu (qui rappelle un peu l’ocarina de Link, avec une prise en main un peu moins évidente), des segments de camouflage… on y retrouve de tout, à un niveau plus ou moins équilibré; si les combats sont un peu trop faciles pour des joueurs expérimentés, les casse-têtes et segments musicaux sont peut-être un peu complexes pour les plus jeunes. Au final, il est difficile de mettre le doigt sur le public cible de cette aventure, qui reste très agréable si on se concentre sur l’histoire.

Des visages familiers aux joueurs de League of Legends se dressent sur notre chemin, mais il n’est pas nécessaire de tout savoir sur eux; on comprend aisément la menace que représente Lissandra, ou l’amabilité de Braum. Le Freljord prend vie autour de nous, avec un soucis du détail impressionnant; des fleurs qui s’ouvrent à notre passage, des vues magnifiques à chaque tournant, une musique qui accompagne à la perfection notre aventure sans venir étouffer nos sens…

J’étais craintif en approchant Song of Nunu, puisqu’il n’est pas dans un style de jeu auquel je joue normalement. Cependant, j’en sors agréablement surpris, et satisfait du voyage. C’est potentiellement mon aventure préférée dans l’univers de League of Legends, si on exclut le jeu original. Il y a ici le potentiel de charmer petits et grands, et de réchauffer quelques coeurs plus froids en cette saison hivernale.

8/10

Songs of Nunu

Développeur: Tequila Works

Éditeur: Riot Forge

Plateformes: Nintendo Switch, Windows (testé sur Windows / Steam)

Jeu disponible en français