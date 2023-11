Death Must Die en version démo, un avant-goût du combat contre la Mort

Au sommet d’une montagne enneigée, on trouve la porte d’entrée d’un monde où il est possible d’affronter nul autre que la Mort. Mais pour cela, il faudra survivre… survivre pendant le 30 minutes réglementaire? Mystère! Bienvenue dans Death Must Die.

Les amateurs du genre l’auront rapidement compris: le jeu développé et prochainement publié par Realm Archive est effectivement à inscrire dans la foulée des Vampire Survivors et autres jeux où il faut trucider des milliers de monstres et espérer survivre pendant un nombre prédéterminé de minutes, histoire de se mesurer au grand méchant.

Sauf que si les titres reprenant ces mécaniques de jeu sont légion, peu d’entre eux laissent une impression suffisamment importante pour justifier qu’on y consacre plusieurs heures, ou encore qu’on souhaite ardemment les recommander à autrui.

Même en ayant uniquement joué à la version de démonstration de Death Must Die – le jeu sera lancé en accès anticipé vers la mi-novembre –, il est cependant déjà possible de ranger le tout du côté des grands crus… et de ces titres qui feront engloutir tant d’heures qu’on finira par se demander ce qui a bien pu se passer.

Pourquoi? Eh bien, il faut d’abord comprendre que les développeurs ont clairement eu accès aux gens responsables du jeu Hades, un roguelite où l’on tente justement de triompher de la Mort, version mythologie grecque. S’agit-il d’une commande en attendant Hades II? Quoi qu’il en soit, l’inspiration est évidente, avec un ballet de divinités mineures qui sont responsables de l’octroi d’améliorations diverses, qu’elles soient liées au domaine du feu, de la guerre, ou encore de la mort elle-même, la propre fille du dieu du trépas ayant pour objectif que son paternel soit vaincu.

Ce qu’il faut aussi savoir, c’est que Death Must Die emprunte beaucoup aux mécaniques de son « grand frère », en priorisant les mouvements précis et les esquives. Plutôt que de se former une carapace impénétrable – généralement en émettant une quantité astronomique de projectiles, comme il est notamment possible de le faire dans Vampire Survivors, ou encore Yet Another Zombie Survivor, notre nouveau venu nous mettra aux prises avec des ennemis qu’il faudra affaiblir peu à peu, surtout lorsqu’il est question des méchants plus costauds, mais dont il sera aussi possible d’éviter les coups avec un nombre d’esquives qui est appelé à augmenter en fonction des améliorations obtenues.

Et pour bien coordonner ces mouvements brusques, les ennemis vont très largement télégraphier leurs attaques, à l’aide d’un espace qui va se colorier d’un rouge de plus en plus sanguin à mesure que notre personnage risque d’encaisser un coup. Voudra-t-on se mettre rapidement à l’abri, au risque de se retrouver sans possibilité d’esquive, à la merci d’un autre ennemi, ou encore tenter le diable et chercher à tuer ou déstabiliser un ennemi?

Déstabiliser, oui, car tous les ennemis – du moins, ceux rencontrés jusqu’à présent, ce journaliste ayant appris à la dure que Death Must Die est un jeu difficile – verront leur attaque être bloquée si le joueur assène un coup, et si l’ennemi en question est privé de points d’armure. Pour triompher, il faudra donc alterner entre la fuite et l’audace.

Et cet équilibre sera d’abord, comme tout horde survivor qui se respecte, difficile à trouver. Il faudra s’attendre à recommencer le même niveau à plusieurs dizaines de reprises, histoire de se faire la main et de mieux connaître les monstres et les méthodes d’attaque de ces derniers, mais aussi de récolter de l’équipement spécialisé qui fournira un avantage.

À cette profondeur des mécaniques de jeu, ajoutez une direction artistique magnifique qui donne l’impression d’être un Halls of Torment sur les stéroïdes… et probablement plus de budget, et vous obtenez un jeu relativement simple sur le plan du concept, oui, mais qui réservera certaines de très nombreuses heures de plaisir.

Véritable prouesse visuelle, jeu à la profondeur mécanique franchement intéressante, il ne fait aucun doute que Death Must Die méritera les honneurs du genre. Ce sera entièrement mérité.

Death Must Die (version de démonstration)

Développeur et éditeur: Realm Archive

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français