Nyx, les arts circassiens pour éclairer la nuit déclinée au féminin

Johanne Madore et Pierre Przysiezniak sont les fondateurs du Collectif Chimère qui œuvre dans les arts circassiens. Pour Nyx, ce très beau spectacle proposé en ouverture de la saison d’automne à La Tohu, Johanne Madore s’est inspirée de la vie de sa grand-mère décédée à l’âge vénérable de 106 ans pour éclairer bien des aspects de la nuit déclinée au féminin.

Que se passe-t-il la nuit, quand nous sommes tous supposés nous absenter du monde et de sa bruyante activité? La nuit est propice aux mystères et aux choses invisibles. C’est le moment des rêves des dormeurs, mais il y a aussi ceux qui ne dorment pas et travaillent à contretemps. La nuit est une sorte de retournement du temps où ce qui est inanimé prend discrètement vie à l’abri des témoins qui parfois n’en croiraient pas leurs yeux.

Sept brillantes jeunes artistes font voir tout un éventail de ce que peut recouvrir le mot et la réalité de la nuit déclinés au féminin. Car Nyx est le nom de la divinité de la nuit en grec ancien. Parmi sa descendance, il y a Hypnos et Thanatos, le sommeil et la mort, il y a aussi les Moires ou fileuses du destin. La nuit est aussi propice aux contes merveilleux durant ce qu’on nommait autrefois les veillées ou pour endormir les enfants.

À coup de tableaux qui utilisent toute une gamme d’accessoires des arts circassiens (tissus, cerceau aérien, élastiques, trapèzes démultipliés, barres au sol), avec chorégraphies, acrobaties et contorsions comme savent en faire si brillamment ces artistes, les émotions se succèdent grâces aux belles musiques dont la juxtaposition donne aussi cette impression d’étrangeté de la nuit.

Une jeune fille est piquée au doigt et s’évanouit. Elle s’endort et se retrouve dans l’au-delà comme avant elle La belle au bois dormant. Des allusions aux contes du Petit Chaperon rouge ou de Blanche neige apparaissent aussi au milieu des activités nocturnes d’un atelier de fileuses (les Moires peut-être) et de couturières pour les vêtements féminins exposés ensuite sur des mannequins de vitrines qui prennent tranquillement vie.

Les éclairages sont très beaux. Les tissus noirs auxquels se suspendent les artistes pour leurs acrobaties et leurs sculptures aériennes s’harmonisent parfaitement avec l’ensemble du spectacle méticuleusement chorégraphié où tout est très soigné des prestations des artistes à leurs très beaux costumes.

Pas de narration dans ce spectacle. C’est du cirque de très haut niveau pour les adultes, comme pour les enfants, et dont le thème fédérateur permet l’évasion de l’imagination du spectateur.

Nyx

Avec Catherine Beaudet, Laurie Bérubé, Mathilde K. Richer, Leela Masuret, Andrea Ramirez Falcon, M. Leigh Rennels et Katarina Sobinkovicova.

NYX du 25 au 29 octobre 2023 à La Tohu, à Montréal